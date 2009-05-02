El Dia de los Muertos – День Мёртвых День Мертвых - это мексиканский праздник, имеющий доколумбовое происхождение. Отмечается с 1 на 2 ноября и отчасти совпадает с католическими празднованиями Хэллуина. Этот мексиканский и центрально-американский праздник также отмечают во многих штатах США, где наблюдается большой процент мексиканцев.