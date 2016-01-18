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Киберэксперимент
Смартфон vs. компьютер: Что нужнее в работе CEO стартапа
The Village проверяет на практике, является ли использование компьютера профессиональной необходимостью
Киберэксперимент
Смартфон vs. компьютер: Что нужнее в работе CEO стартапа
The Village проверяет на практике, является ли использование компьютера профессиональной необходимостью