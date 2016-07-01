«Абсолютная власть», «Я, Дэниел Блейк», «Расплата» Дэниел Рэдклифф в лагере неонацистов, Бэн Аффлек в роли бухгалтера с винтовкой, а также победитель Каннского кинофестиваля — The Village посмотрел новинки проката