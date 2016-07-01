«Москино» покажет киноверсии спектаклей с Джудом Лоу и Дэниэлом Рэдклиффом
Сеть кинотеатров представит восемь постановок четырех театральных площадок
«Абсолютная власть», «Я, Дэниел Блейк», «Расплата» Дэниел Рэдклифф в лагере неонацистов, Бэн Аффлек в роли бухгалтера с винтовкой, а также победитель Каннского кинофестиваля — The Village посмотрел новинки проката
«Абсолютная власть», «Я, Дэниел Блейк», «Расплата» Дэниел Рэдклифф в лагере неонацистов, Бэн Аффлек в роли бухгалтера с винтовкой, а также победитель Каннского кинофестиваля — The Village посмотрел новинки проката
Живой труп: Из чего состоит «Человек — швейцарский нож» Раскладываем по полочкам остроумный хит «Сандэнса» с Полом Дано и полуживым Дэниелом Рэдклиффом