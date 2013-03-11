Интервью
Денис Кутергин (YouDo): «Мы могли бы зарабатывать в разы больше»Сооснователь сервиса YouDo рассказал о рекордном росте в кризис, трудном разговоре с налоговиками и идее сервиса для волонтёров
Интервью
Денис Кутергин (YouDo): «Мы могли бы зарабатывать в разы больше» Сооснователь сервиса YouDo рассказал о рекордном росте в кризис, трудном разговоре с налоговиками и идее сервиса для волонтёров
Ситуация
Почему русский интернет такой злой?Говорят, что русские в интернете ведут себя грубо, превращают дискуссии в склоки, и порадоваться чужим успехам просто не в состоянии. The Village узнал, насколько стереотип оправдан
Ситуация
Почему русский интернет такой злой? Говорят, что русские в интернете ведут себя грубо, превращают дискуссии в склоки, и порадоваться чужим успехам просто не в состоянии. The Village узнал, насколько стереотип оправдан
Как это работает
Имя собственное: Как придумать название компанииПредприниматели рассказали H&F о том, как выбирали название для своего стартапа.
Как это работает
Имя собственное: Как придумать название компании Предприниматели рассказали H&F о том, как выбирали название для своего стартапа.
Менеджмент
Труд и май: Как предприниматели проводят выходныеHopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.
Менеджмент
Труд и май: Как предприниматели проводят выходные Hopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.
Hopes & Fears
Принципы Дениса Кутергина, YouDoСервис YouDo привлёк $1 млн от нового инвестиционного фонда Flint Capital. Об инвестициях и подходе к бизнесу Hopes & Fears поговорил с сооснователем проекта Денисом Кутергиным.
Hopes & Fears
Принципы Дениса Кутергина, YouDo Сервис YouDo привлёк $1 млн от нового инвестиционного фонда Flint Capital. Об инвестициях и подходе к бизнесу Hopes & Fears поговорил с сооснователем проекта Денисом Кутергиным.
Как это работает
Рабочий стол: Денис Кутергин и Алексей Гидирим (YouDо)H&F посмотрел, как работают Денис Кутергин и Алексей Гидирим — любители чаепитий, кальянов и домашних животных.
Как это работает
Рабочий стол: Денис Кутергин и Алексей Гидирим (YouDо) H&F посмотрел, как работают Денис Кутергин и Алексей Гидирим — любители чаепитий, кальянов и домашних животных.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Новости
Сервис для поиска исполнителей заданий YouDo будет брать деньги с компаний
Компания отказалась от комиссии в пользу платы с корпоративных клиентов
Новости