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Денис Кутергин (YouDo): «Мы могли бы зарабатывать в разы больше»
Интервью
Денис Кутергин (YouDo): «Мы могли бы зарабатывать в разы больше»Сооснователь сервиса YouDo рассказал о рекордном росте в кризис, трудном разговоре с налоговиками и идее сервиса для волонтёров
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Денис Кутергин (YouDo): «Мы могли бы зарабатывать в разы больше»
Интервью

Денис Кутергин (YouDo): «Мы могли бы зарабатывать в разы больше» Сооснователь сервиса YouDo рассказал о рекордном росте в кризис, трудном разговоре с налоговиками и идее сервиса для волонтёров

Почему русский интернет такой злой?
Ситуация
Почему русский интернет такой злой?Говорят, что русские в интернете ведут себя грубо, превращают дискуссии в склоки, и порадоваться чужим успехам просто не в состоянии. The Village узнал, насколько стереотип оправдан
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Почему русский интернет такой злой?
Ситуация

Почему русский интернет такой злой? Говорят, что русские в интернете ведут себя грубо, превращают дискуссии в склоки, и порадоваться чужим успехам просто не в состоянии. The Village узнал, насколько стереотип оправдан

Имя собственное: Как придумать название компании
Как это работает
Имя собственное: Как придумать название компанииПредприниматели рассказали H&F о том, как выбирали название для своего стартапа.
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Имя собственное: Как придумать название компании
Как это работает

Имя собственное: Как придумать название компании Предприниматели рассказали H&F о том, как выбирали название для своего стартапа.

Труд и май: Как предприниматели проводят выходные
Менеджмент
Труд и май: Как предприниматели проводят выходныеHopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.
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Труд и май: Как предприниматели проводят выходные
Менеджмент

Труд и май: Как предприниматели проводят выходные Hopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.

Принципы Дениса Кутергина, YouDo
Hopes & Fears
Принципы Дениса Кутергина, YouDoСервис YouDo привлёк $1 млн от нового инвестиционного фонда Flint Capital. Об инвестициях и подходе к бизнесу Hopes & Fears поговорил с сооснователем проекта Денисом Кутергиным.
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Принципы Дениса Кутергина, YouDo
Hopes & Fears

Принципы Дениса Кутергина, YouDo Сервис YouDo привлёк $1 млн от нового инвестиционного фонда Flint Capital. Об инвестициях и подходе к бизнесу Hopes & Fears поговорил с сооснователем проекта Денисом Кутергиным.

Рабочий стол: Денис Кутергин и Алексей Гидирим (YouDо)
Как это работает
Рабочий стол: Денис Кутергин и Алексей Гидирим (YouDо)H&F посмотрел, как работают Денис Кутергин и Алексей Гидирим — любители чаепитий, кальянов и домашних животных.
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Рабочий стол: Денис Кутергин и Алексей Гидирим (YouDо)
Как это работает

Рабочий стол: Денис Кутергин и Алексей Гидирим (YouDо) H&F посмотрел, как работают Денис Кутергин и Алексей Гидирим — любители чаепитий, кальянов и домашних животных.

Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
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Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей
Hopes & Fears

Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.

Новости

Сервис для поиска исполнителей заданий YouDo будет брать деньги с компаний

Компания отказалась от комиссии в пользу платы с корпоративных клиентов

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Новости

Сервис для поиска исполнителей заданий YouDo будет брать деньги с компаний Компания отказалась от комиссии в пользу платы с корпоративных клиентов