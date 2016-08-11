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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько Москва заработала на туризме в 2018 году

Средняя заполняемость столичных гостиниц достигла 77 %

Сколько Москва заработала на туризме в 2018 году

Сколько в Москве индивидуальных предпринимателей

С июня прошлого года их число выросло на 11,2 %

Сколько в Москве индивидуальных предпринимателей

Facebook закрыл страницу московского департамента вместе с аккаунтами «фабрики троллей»

По данным «РБК», один из сотрудников «фабрики» мог быть эсэмэмщиком ведомства

Facebook закрыл страницу московского департамента вместе с аккаунтами «фабрики троллей»

В Москве запустили онлайн-калькулятор стоимости коммунальных услуг

Новый сервис доступен на сайте департамента экономической политики и развития Москвы

В Москве запустили онлайн-калькулятор стоимости коммунальных услуг

Правительство Москвы запустит медиапортал об экономике и бизнесе

Цель проекта — информировать москвичей о социально-экономическом развитии столицы

Правительство Москвы запустит медиапортал об экономике и бизнесе