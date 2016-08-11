Сколько Москва заработала на туризме в 2018 году
Средняя заполняемость столичных гостиниц достигла 77 %
Сколько в Москве индивидуальных предпринимателей
С июня прошлого года их число выросло на 11,2 %
Facebook закрыл страницу московского департамента вместе с аккаунтами «фабрики троллей»
По данным «РБК», один из сотрудников «фабрики» мог быть эсэмэмщиком ведомства
В Москве запустили онлайн-калькулятор стоимости коммунальных услуг
Новый сервис доступен на сайте департамента экономической политики и развития Москвы
Правительство Москвы запустит медиапортал об экономике и бизнесе
Цель проекта — информировать москвичей о социально-экономическом развитии столицы