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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи

Департамент природопользования объявил конкурс на создание концепции центров

В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи

В Москве выросло количество диких лис в жилых районах и парках

Жителям рекомендуют не привлекать животных в город

В Москве выросло количество диких лис в жилых районах и парках

Как власти лишили москвичей информации об экологии
Как власти лишили москвичей информации об экологии И почему за конституционное право нужно платить 5 782 рубля
Как власти лишили москвичей информации об экологии

Как власти лишили москвичей информации об экологии
И почему за конституционное право нужно платить 5 782 рубля

В Москве пройдет акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй»

В 2016 году акция проводилась дважды — весной и осенью

В Москве пройдет акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй»

В Москве появилось около 300 точек для пикника

Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами

В Москве появилось около 300 точек для пикника