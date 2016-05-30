В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи
Департамент природопользования объявил конкурс на создание концепции центров
В Москве выросло количество диких лис в жилых районах и парках
Жителям рекомендуют не привлекать животных в город
Как власти лишили москвичей информации об экологии И почему за конституционное право нужно платить 5 782 рубля
Как власти лишили москвичей информации об экологии И почему за конституционное право нужно платить 5 782 рубля
В Москве пройдет акция по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй»
В 2016 году акция проводилась дважды — весной и осенью
В Москве появилось около 300 точек для пикника
Зоны для пикника оборудованы мангалами, урнами, скамейками и навесами