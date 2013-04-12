Рабочий стол
Как проходит рабочий день владелицы галереи, игрока на бирже и создателя клининг-сервисаОбстоятельный рассказ о буднях малого бизнеса
Рабочий стол
Как проходит рабочий день владелицы галереи, игрока на бирже и создателя клининг-сервиса Обстоятельный рассказ о буднях малого бизнеса
Рабочий стол
Как проходит рабочий день журналиста, креативного директора и программистаВоркхаки Александра Уржанова, Владимира Шрейдера и Вадима Резвого.
Рабочий стол
Как проходит рабочий день журналиста, креативного директора и программиста Воркхаки Александра Уржанова, Владимира Шрейдера и Вадима Резвого.
Как это работает
Рабочий стол: Гайк Симонян (Sanitelle)Hopes & Fears посмотрел, как работает Гайк Симонян — сооснователь компании «Бентус лаборатории» (Sanitelle), велосипедист, добродушный начальник и щедрый дедушка.
Как это работает
Рабочий стол: Гайк Симонян (Sanitelle) Hopes & Fears посмотрел, как работает Гайк Симонян — сооснователь компании «Бентус лаборатории» (Sanitelle), велосипедист, добродушный начальник и щедрый дедушка.
Как это работает
Рабочий стол: Михаил Смолянов, «Мегаплан»H&F посмотрел, как работает сооснователь «Мегаплана» Михаил Смолянов — демократичный начальник и фанат экстрима.
Как это работает
Рабочий стол: Михаил Смолянов, «Мегаплан» H&F посмотрел, как работает сооснователь «Мегаплана» Михаил Смолянов — демократичный начальник и фанат экстрима.
Как это работает
Рабочий стол: Алексей Захаров, Superjob.ruHopes & Fears посмотрел, как работает основатель рекрутингового сервиса Superjob.ru Алексей Захаров, любитель бани, рыбалки и гитарной музыки.
Как это работает
Рабочий стол: Алексей Захаров, Superjob.ru Hopes & Fears посмотрел, как работает основатель рекрутингового сервиса Superjob.ru Алексей Захаров, любитель бани, рыбалки и гитарной музыки.
Как это работает
Рабочий стол: Олег Пай (HomeMe.ru)Hopes & Fears посмотрел, как работает Олег Пай, поборник строгого тайм-менеджмента и создатель онлайн-магазина мебели HomeMe.ru.
Как это работает
Рабочий стол: Олег Пай (HomeMe.ru) Hopes & Fears посмотрел, как работает Олег Пай, поборник строгого тайм-менеджмента и создатель онлайн-магазина мебели HomeMe.ru.
Как это работает
Рабочий стол: Николай Евдокимов, SeoPultHopes & Fears посмотрел, как работает сооснователь сервиса поисковой оптимизации SeoPult Николай Евдокимов, любитель дорогих вещей и трудоголик.
Как это работает
Рабочий стол: Николай Евдокимов, SeoPult Hopes & Fears посмотрел, как работает сооснователь сервиса поисковой оптимизации SeoPult Николай Евдокимов, любитель дорогих вещей и трудоголик.
Как это работает
Рабочий стол: Анастасия Сартан, Trends BrandsHopes & Fears посмотрел, как работает основательница магазина Trends Brands Анастасия Сартан, строгая руководительница и страстная любительница моды.
Как это работает
Рабочий стол: Анастасия Сартан, Trends Brands Hopes & Fears посмотрел, как работает основательница магазина Trends Brands Анастасия Сартан, строгая руководительница и страстная любительница моды.
Как это работает
Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures)H&F посмотрел, где работает Евгений Гордеев, одиозный участник многочисленных интернет-скандалов, азартный игрок и венчурный инвестор.
Как это работает
Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures) H&F посмотрел, где работает Евгений Гордеев, одиозный участник многочисленных интернет-скандалов, азартный игрок и венчурный инвестор.
Как это работает
Рабочий стол: Вадим Сарап (The Burger Brothers)Hopes & Fears посмотрел, как работает сооснователь The Burger Brothers Вадим Сарап, ценитель натуральных продуктов и хороших историй.
Как это работает
Рабочий стол: Вадим Сарап (The Burger Brothers) Hopes & Fears посмотрел, как работает сооснователь The Burger Brothers Вадим Сарап, ценитель натуральных продуктов и хороших историй.
Как это работает
Рабочий стол: Денис Кутергин и Алексей Гидирим (YouDо)H&F посмотрел, как работают Денис Кутергин и Алексей Гидирим — любители чаепитий, кальянов и домашних животных.
Как это работает
Рабочий стол: Денис Кутергин и Алексей Гидирим (YouDо) H&F посмотрел, как работают Денис Кутергин и Алексей Гидирим — любители чаепитий, кальянов и домашних животных.
Как это работает
Рабочий стол: Андрей Губайдуллин, «Восход»H&F посмотрел, как работает Андрей Губайдуллин, сооснователь екатеринбургского рекламного агентства «Восход», выигравшего «Каннских львов».
Как это работает
Рабочий стол: Андрей Губайдуллин, «Восход» H&F посмотрел, как работает Андрей Губайдуллин, сооснователь екатеринбургского рекламного агентства «Восход», выигравшего «Каннских львов».
Как это работает
Рабочий стол: Алексей Гисак, «Воккер»H&F посмотрел, как работает сооснователь сети паназиатских кафе «Воккер» Алексей Гисак, и обнаружил на его рабочем столе массу съестного.
Как это работает
Рабочий стол: Алексей Гисак, «Воккер» H&F посмотрел, как работает сооснователь сети паназиатских кафе «Воккер» Алексей Гисак, и обнаружил на его рабочем столе массу съестного.
Как это работает
Рабочий стол: Михаил Иванов, «Манн, Иванов и Фербер»Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов предпочитает работать дома, а не в офисе, поэтому Hopes & Fears приехал к нему в гости.
Как это работает
Рабочий стол: Михаил Иванов, «Манн, Иванов и Фербер» Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов предпочитает работать дома, а не в офисе, поэтому Hopes & Fears приехал к нему в гости.
Как это работает
Рабочий стол: Илья Попов, Riki Group («Смешарики») H&F посмотрел, как работает Илья Попов, создатель бренда «Смешарики» и глава Ассоциации анимационного кино, эксцентричный коллекционер и любитель природы.
Как это работает
Рабочий стол: Илья Попов, Riki Group («Смешарики») H&F посмотрел, как работает Илья Попов, создатель бренда «Смешарики» и глава Ассоциации анимационного кино, эксцентричный коллекционер и любитель природы.
Как это работает
Рабочий стол: Грачик Аджамян, «Будист»H&F посмотрел, как работает Грачик Аджамян — основатель социального будильника «Будист», неисправимый оптимист и мечтатель.
Как это работает
Рабочий стол: Грачик Аджамян, «Будист» H&F посмотрел, как работает Грачик Аджамян — основатель социального будильника «Будист», неисправимый оптимист и мечтатель.
Как это работает
Рабочий стол: Дмитрий Кибкало, «Мосигра»H&F посмотрел, как работает Дмитрий Кибкало, основатель сети магазинов настольных игр «Мосигра», отец троих сыновей и страстный любитель футбола.
Как это работает
Рабочий стол: Дмитрий Кибкало, «Мосигра» H&F посмотрел, как работает Дмитрий Кибкало, основатель сети магазинов настольных игр «Мосигра», отец троих сыновей и страстный любитель футбола.
Как это работает
Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-liH&F посмотрел, как работает Екатерина Уколова, основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж.
Как это работает
Рабочий стол: Екатерина Уколова, Oy-li H&F посмотрел, как работает Екатерина Уколова, основательница консалтинговой компании Oy-li, специализирующейся на увеличении продаж.
Как это работает
Рабочий стол: Максим Фалдин, WikimartH&F посмотрел, как работает Максим Фалдин — выпускник Стэнфорда, сооснователь интернет-магазина с годовой выручкой в $110 млн, скандально известный своим жёстким подходом к руководству.
Как это работает
Рабочий стол: Максим Фалдин, Wikimart H&F посмотрел, как работает Максим Фалдин — выпускник Стэнфорда, сооснователь интернет-магазина с годовой выручкой в $110 млн, скандально известный своим жёстким подходом к руководству.
Кейсы
Рабочий стол: Алёна Владимирская, PruffiH&F продолжает изучать рабочее пространство предпринимателей. В этом выпуске — Алёна Владимирская, основательница рекрутингового агентства Pruffi, подбирающего топ-менеджеров для IT-компаний.
Кейсы