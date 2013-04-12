Рабочий стол: Михаил Иванов, «Манн, Иванов и Фербер» Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» Михаил Иванов предпочитает работать дома, а не в офисе, поэтому Hopes & Fears приехал к нему в гости.