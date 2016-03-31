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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кампус «Зеленой школы», «Машина времени» в Музее Москвы и ArtsCool Summer: 10 городских лагерей
Кампус «Зеленой школы», «Машина времени» в Музее Москвы и ArtsCool Summer: 10 городских лагерей Выбрали лучшие программы для детей на лето
Кампус «Зеленой школы», «Машина времени» в Музее Москвы и ArtsCool Summer: 10 городских лагерей

Кампус «Зеленой школы», «Машина времени» в Музее Москвы и ArtsCool Summer: 10 городских лагерей
Выбрали лучшие программы для детей на лето

Сколько детских лагерей в России работали без разрешения

Роспотребнадзор подвёл итоги масштабных проверок

Сколько детских лагерей в России работали без разрешения

Путин поручил разобраться с организацией детского отдыха

Правительству предстоит определиться с госорганом, который будет отвечать за отдых детей, и разработать соответствующие нормативы

Путин поручил разобраться с организацией детского отдыха

ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере

Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию

ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере

В России появится закон об организации детского отдыха

Путин поручил разработать его ещё до трагедии на Сямозере

В России появится закон об организации детского отдыха

Московские власти начали проверять детские лагеря в регионах

Дети из столицы отдыхают в лагерях не только в Центральном федеральном округе, но и в Адыгее, Крыму и Краснодаре

Московские власти начали проверять детские лагеря в регионах

Школы и родительские комитеты смогут сами организовывать летние лагеря

Об этом заявили в департаменте культуры, который прекратил финансировать городские лагеря для детей

Школы и родительские комитеты смогут сами организовывать летние лагеря