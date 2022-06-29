«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину «Очередная профанация от „чиновников около образования“»
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину «Очередная профанация от „чиновников около образования“»
Что сейчас происходит с Британской высшей школой дизайна И другими направлениями Universal University
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«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны Зачем и кому это надо?
«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны Зачем и кому это надо?
Чем грозит отказ от Болонской системы обучения в России Упадок высшего образования и потеря связи с европейскими вузами
Чем грозит отказ от Болонской системы обучения в России Упадок высшего образования и потеря связи с европейскими вузами
Где учиться, чтобы стать писателем Как и для кого работают школы и курсы писательского мастерства
Где учиться, чтобы стать писателем Как и для кого работают школы и курсы писательского мастерства
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
«Я прохожу много онлайн-курсов» Люди, которые постоянно учатся, — о том, сколько потратили на это времени и денег
«Я прохожу много онлайн-курсов» Люди, которые постоянно учатся, — о том, сколько потратили на это времени и денег
обновлено26 октября 2021
Руководство школы «Останкино» заявило, что отчислило студенток не за лайки. Но почему — не говорит
18 октября 2021
Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор
8 июня 2021
«Ъ»: в России пройдет эксперимент по внедрению цифровых профилей учеников. Их будут заводить при приеме в школу
ПРОМО
1 июня 2021
«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели
Как образование влияет на зарплату Сколько заплатят юристам, программистам или маркетологам с дипломом и без
Как образование влияет на зарплату Сколько заплатят юристам, программистам или маркетологам с дипломом и без
18 марта 2021
Музей Москвы запустил конкурс на бесплатное обучение цифровому проектированию для музейных работников
Предложение дня
13 ноября 2020
Сделать второе высшее образование бесплатным для творческих направлений
Как будет работать первый в России свободный университет Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»
Как будет работать первый в России свободный университет
Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»
«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному
«Россия не колония»
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)
В образовательную программу включат воспитательную работу