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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину «Очередная профанация от „чиновников около образования“»
«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину

«Разговоры о важном»: Как в российских школах научат умирать за Родину
«Очередная профанация от „чиновников около образования“»

Что сейчас происходит с Британской высшей школой дизайна
Что сейчас происходит с Британской высшей школой дизайна И другими направлениями Universal University
Что сейчас происходит с Британской высшей школой дизайна

Что сейчас происходит с Британской высшей школой дизайна
И другими направлениями Universal University

«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны
«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны Зачем и кому это надо?
«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны

«Какой-то безбожный цинизм»: Петербургские власти закрывают ЛНМО — одну из лучших школ страны
Зачем и кому это надо?

В 45 регионах введут должность школьного советника по воспитанию
29 июня 2022

В 45 регионах введут должность школьного советника по воспитанию

Чем грозит отказ от Болонской системы обучения в России
Чем грозит отказ от Болонской системы обучения в России Упадок высшего образования и потеря связи с европейскими вузами
Чем грозит отказ от Болонской системы обучения в России

Чем грозит отказ от Болонской системы обучения в России
Упадок высшего образования и потеря связи с европейскими вузами

Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»
Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»
Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»

Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»

Где учиться, чтобы стать писателем
Где учиться, чтобы стать писателем Как и для кого работают школы и курсы писательского мастерства
Где учиться, чтобы стать писателем

Где учиться, чтобы стать писателем
Как и для кого работают школы и курсы писательского мастерства

В Москве построят второй центр школы «Летово»
25 января 2022

В Москве построят второй центр школы «Летово»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
Вот как она устроена

Экс-сотрудник ФСБ стал проректором НИУ ВШЭ
19 декабря 2021

Экс-сотрудник ФСБ стал проректором НИУ ВШЭ

Предложение дня
30 ноября 2021

Ввести в школах курсы о том, как платить за ЖКХ

«Я прохожу много онлайн-курсов»
«Я прохожу много онлайн-курсов» Люди, которые постоянно учатся, — о том, сколько потратили на это времени и денег
«Я прохожу много онлайн-курсов»

«Я прохожу много онлайн-курсов»
Люди, которые постоянно учатся, — о том, сколько потратили на это времени и денег

Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо
Как за три месяца получить музыкальное образование И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве
Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо

Как за три месяца получить музыкальное образование
И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве

Валерия Касамара ушла с поста проректора Высшей школы экономики
29 октября 2021

Валерия Касамара ушла с поста проректора Высшей школы экономики

обновлено26 октября 2021

Руководство школы «Останкино» заявило, что отчислило студенток не за лайки. Но почему — не говорит

Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор
18 октября 2021

Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор

«Стрелка» открыла прием заявок на участие в программе The Terraforming 2022
16 сентября 2021

«Стрелка» открыла прием заявок на участие в программе The Terraforming 2022

Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект
Пока кредит не разлучит вас Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись
Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект

Пока кредит не разлучит вас
Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись

Как использовать детский контент для развития ребенка
Промо
Как использовать детский контент для развития ребенка
Как использовать детский контент для развития ребенка
Промо

Как использовать детский контент для развития ребенка

Куда пойти учиться осенью
Куда пойти учиться осенью Полезные онлайн-курсы и творческие мастерские
Куда пойти учиться осенью

Куда пойти учиться осенью
Полезные онлайн-курсы и творческие мастерские

8 июня 2021

«Ъ»: в России пройдет эксперимент по внедрению цифровых профилей учеников. Их будут заводить при приеме в школу

«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели
ПРОМО
1 июня 2021

«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели

Снова за парту: Зачем учиться во взрослом возрасте
Промо
Снова за парту: Зачем учиться во взрослом возрасте И как найти в себе силы
Снова за парту: Зачем учиться во взрослом возрасте
Промо

Снова за парту: Зачем учиться во взрослом возрасте
И как найти в себе силы

Как образование влияет на зарплату
Как образование влияет на зарплату Сколько заплатят юристам, программистам или маркетологам с дипломом и без
Как образование влияет на зарплату

Как образование влияет на зарплату
Сколько заплатят юристам, программистам или маркетологам с дипломом и без

Музей Москвы запустил конкурс на бесплатное обучение цифровому проектированию для музейных работников
18 марта 2021

Музей Москвы запустил конкурс на бесплатное обучение цифровому проектированию для музейных работников

Марка Levi’s запустила бесплатную онлайн-школу для тех, кто хочет писать музыку
16 марта 2021

Марка Levi’s запустила бесплатную онлайн-школу для тех, кто хочет писать музыку

6 марта 2021

В российских школах закроют доступ к «негативной» информации по Wi-Fi

16 февраля 2021

Языковая Школа имени Гюнтера Грасса ищет преподавателей и открывает набор на курсы

13 января 2021

Депутаты предложили повысить возраст студентов-бюджетников до 35 лет

Пушкинский музей прочитает бесплатный онлайн-курс по импрессионизму
9 декабря 2020

Пушкинский музей прочитает бесплатный онлайн-курс по импрессионизму

28 ноября 2020

Школа дизайна ВШЭ откроет онлайн-бакалавриат

Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
Промо
Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить И попасть в элиту мирового бизнеса
Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
Промо

Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
И попасть в элиту мирового бизнеса

Политех запустил бесплатный онлайн-курс по созданию доступной среды
24 ноября 2020

Политех запустил бесплатный онлайн-курс по созданию доступной среды

24 ноября 2020

Skyeng запустила 15-минутные разговорные занятия

Предложение дня
13 ноября 2020

Сделать второе высшее образование бесплатным для творческих направлений

Ссылка дня
4 ноября 2020

Онлайн-университет Neon, в котором учат древним языкам и готовят космонавтов

31 октября 2020

Школа креативных технологий TUMO разыгрывает гранты на бесплатное обучение для детей

Бранчи с учеными — Политех объявил публичную программу на осень
17 октября 2020

Бранчи с учеными — Политех объявил публичную программу на осень

Ссылка дня
10 октября 2020

Онлайн-курс от Google для тех, кто ищет работу

6 октября 2020

InLiberty открыл набор в бесплатную онлайн-школу про современное общество

Политехнический музей запустит бесплатную школу эксплейнеров
4 октября 2020

Политехнический музей запустит бесплатную школу эксплейнеров

27 сентября 2020

Фестиваль MIEFF запустил бесплатную образовательную программу

13 сентября 2020

«Нетология» и «ЗИЛ» запустят бесплатный диджитал-лекторий

Каждый третий айтишник в России — самоучка
Опрос
12 сентября 2020

Каждый третий айтишник в России — самоучка

Делать скидку на интернет семьям, где дети учатся дистанционно
Предложение дня
11 сентября 2020

Делать скидку на интернет семьям, где дети учатся дистанционно

Как будет работать первый в России свободный университет
Как будет работать первый в России свободный университет Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»
Как будет работать первый в России свободный университет

Как будет работать первый в России свободный университет
Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»

31 августа 2020

«Нетология» запустила бесплатный курс с бизнесменами из Кремниевой долины

27 августа 2020

Бывшие преподаватели ВШЭ создали независимый «Свободный университет»

24 августа 2020

Кредит на образование теперь можно взять по льготной ставке

18 августа 2020

Рекламная школа Ferma открыла набор на полугодовой курс для новичков и специалистов

18 августа 2020

«Шанинка» запустит онлайн-курс современных литературных практик

16 августа 2020

Skillbox открыл бесплатный доступ к вводным модулям востребованных профессий

12 августа 2020

InLiberty открыла набор в бесплатную онлайн-школу про демократию

9 августа 2020

В саду имени Баумана пройдут бесплатные уроки иврита

3 августа 2020

Skillbox запустит онлайн-бакалавриат вместе с РАНХиГС

30 июля 2020

Журналистов бесплатно обучат медиабезопаcности

«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному

«Россия не колония»

«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)

В образовательную программу включат воспитательную работу

Госдума приняла поправки в закон об образовании. Их цель — вырастить из детей патриотов (обновлено)

GeekBrains запустит курс по soft skills

Для руководителей и владельцев бизнеса

GeekBrains запустит курс по soft skills

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