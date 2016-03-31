Сколько детских лагерей в России работали без разрешения
Роспотребнадзор подвёл итоги масштабных проверок
Сколько детских лагерей в России работали без разрешения Роспотребнадзор подвёл итоги масштабных проверок
Путин поручил разобраться с организацией детского отдыха
Правительству предстоит определиться с госорганом, который будет отвечать за отдых детей, и разработать соответствующие нормативы
Путин поручил разобраться с организацией детского отдыха Правительству предстоит определиться с госорганом, который будет отвечать за отдых детей, и разработать соответствующие нормативы
ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере
Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию
ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию
В России появится закон об организации детского отдыха
Путин поручил разработать его ещё до трагедии на Сямозере
В России появится закон об организации детского отдыха Путин поручил разработать его ещё до трагедии на Сямозере
Московские власти начали проверять детские лагеря в регионах
Дети из столицы отдыхают в лагерях не только в Центральном федеральном округе, но и в Адыгее, Крыму и Краснодаре
Московские власти начали проверять детские лагеря в регионах Дети из столицы отдыхают в лагерях не только в Центральном федеральном округе, но и в Адыгее, Крыму и Краснодаре
Школы и родительские комитеты смогут сами организовывать летние лагеря
Об этом заявили в департаменте культуры, который прекратил финансировать городские лагеря для детей