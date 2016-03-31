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Ситуация

Сколько детских лагерей в России работали без разрешения

Роспотребнадзор подвёл итоги масштабных проверок

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Ситуация

Сколько детских лагерей в России работали без разрешения Роспотребнадзор подвёл итоги масштабных проверок

Ситуация

Путин поручил разобраться с организацией детского отдыха

Правительству предстоит определиться с госорганом, который будет отвечать за отдых детей, и разработать соответствующие нормативы

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Ситуация

Путин поручил разобраться с организацией детского отдыха Правительству предстоит определиться с госорганом, который будет отвечать за отдых детей, и разработать соответствующие нормативы

Ситуация

ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере

Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию

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Ситуация

ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию

Ситуация

В России появится закон об организации детского отдыха

Путин поручил разработать его ещё до трагедии на Сямозере

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Ситуация

В России появится закон об организации детского отдыха Путин поручил разработать его ещё до трагедии на Сямозере

Ситуация

Московские власти начали проверять детские лагеря в регионах

Дети из столицы отдыхают в лагерях не только в Центральном федеральном округе, но и в Адыгее, Крыму и Краснодаре

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Ситуация

Московские власти начали проверять детские лагеря в регионах Дети из столицы отдыхают в лагерях не только в Центральном федеральном округе, но и в Адыгее, Крыму и Краснодаре

Образование

Школы и родительские комитеты смогут сами организовывать летние лагеря

Об этом заявили в департаменте культуры, который прекратил финансировать городские лагеря для детей

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Образование

Школы и родительские комитеты смогут сами организовывать летние лагеря Об этом заявили в департаменте культуры, который прекратил финансировать городские лагеря для детей