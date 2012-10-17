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Итоги года: Что происходило с московскими магазинами
Магазины
Итоги года: Что происходило с московскими магазинами Первый загородный аутлет и экспансия уличных марок, возвращение универмага Debenhams и интерес к винтажу — The Village вспоминает важные события московских магазинов за 2012 год.
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Итоги года: Что происходило с московскими магазинами
Магазины

Итоги года: Что происходило с московскими магазинами Первый загородный аутлет и экспансия уличных марок, возвращение универмага Debenhams и интерес к винтажу — The Village вспоминает важные события московских магазинов за 2012 год.

Магазины
Новости магазинов: Depst, Fott, Le Premier, Volcom, ЦУМОткрытие «Детского ГУМа» и магазина калифорнийской марки Volcom, дизайнерские очки в Synoptix, большие размеры в ЦУМе и другие новости.
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Магазины

Новости магазинов: Depst, Fott, Le Premier, Volcom, ЦУМ Открытие «Детского ГУМа» и магазина калифорнийской марки Volcom, дизайнерские очки в Synoptix, большие размеры в ЦУМе и другие новости.

Магазины

В Москве открывается «Детский ГУМ»

21 октября в 13:00 состоится открытие нового детского магазина на Красной площади — «Детского ГУМа».

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Магазины

В Москве открывается «Детский ГУМ» 21 октября в 13:00 состоится открытие нового детского магазина на Красной площади — «Детского ГУМа».