Сериалы на выходные: 10 хитов и новинок зимы «Табу», «Шерлок», «Девочки» и другие сериалы, на которые стоит обратить внимание
Сериалы на выходные: 10 хитов и новинок зимы «Табу», «Шерлок», «Девочки» и другие сериалы, на которые стоит обратить внимание
16 сериалов зимы «Легион» от создателя «Фарго», новый сезон «Шерлока» и финал «Девочек»
16 сериалов зимы «Легион» от создателя «Фарго», новый сезон «Шерлока» и финал «Девочек»
Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо События, сериалы, книги и музыка на выходные
Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо События, сериалы, книги и музыка на выходные
Чит-Чат: Люди на Non Fiction Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В этот раз, оказавшись в ЦДХ на «Ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction», основной контингент которой составляют молодые девочки и взрослые бородатые мужчины, мы расспросили их о том, пользуются ли они электронными читалками, считают ли себя интеллектуалами, и что же вообще означает термин «нон-фикшн».