Чит-Чат: Люди на Non Fiction Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В этот раз, оказавшись в ЦДХ на «Ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction», основной контингент которой составляют молодые девочки и взрослые бородатые мужчины, мы расспросили их о том, пользуются ли они электронными читалками, считают ли себя интеллектуалами, и что же вообще означает термин «нон-фикшн».