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МЫ В СОЦСЕТЯХ

10 сериалов осени

10 сериалов осениЧто смотреть на стримингах кроме «Властелина колец» и «Дома дракона»

10 сериалов осени

10 сериалов осени Что смотреть на стримингах кроме «Властелина колец» и «Дома дракона»

«Би-би-си» признала, что закрыла россиянам доступ к некоторым фильмам и сериалам
«Би-би-си» признала, что закрыла россиянам доступ к некоторым фильмам и сериалам
«Би-би-си» признала, что закрыла россиянам доступ к некоторым фильмам и сериалам

«Би-би-си» признала, что закрыла россиянам доступ к некоторым фильмам и сериалам

9 лучших сериалов первой половины 2022 года
9 лучших сериалов первой половины 2022 года Присутствуют легкие спойлеры
9 лучших сериалов первой половины 2022 года

9 лучших сериалов первой половины 2022 года
Присутствуют легкие спойлеры

Какие премьеры ждать в июле на «Кинопоиске»
Список
2 июля 2022

Какие премьеры ждать в июле на «Кинопоиске»

Российские онлайн-кинотеатры начали массово закупать сериалы из Турции и Кореи
Исследование
16 июня 2022

Российские онлайн-кинотеатры начали массово закупать сериалы из Турции и Кореи

«Нулевой пациент»: Хроники умирающей страны
«Нулевой пациент»: Хроники умирающей страны Главный сериал года от «Кинопоиска» — про ВИЧ, которого не было в СССР
«Нулевой пациент»: Хроники умирающей страны

«Нулевой пациент»: Хроники умирающей страны
Главный сериал года от «Кинопоиска» — про ВИЧ, которого не было в СССР

Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент
Инициатива дня
12 мая 2022

Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент

Данила Козловский подал в суд на онлайн-кинотеатр Start из-за сериала «Карамора»
27 апреля 2022

Данила Козловский подал в суд на онлайн-кинотеатр Start из-за сериала «Карамора»

20 апреля 2022

Контент из «недружественных стран» планируют принудительно легализовать

Какими будут российские сериалы и кино после *****
Какими будут российские сериалы и кино после ***** «Правду говорить нельзя — более того, она чудовищно травматична»
Какими будут российские сериалы и кино после *****

Какими будут российские сериалы и кино после *****
«Правду говорить нельзя — более того, она чудовищно травматична»

Netflix прекратил производство российских сериалов
1 марта 2022

Netflix прекратил производство российских сериалов

«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы
«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы
«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы

«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы

Московских полицейских обвиняют в получении взяток от создателей сериала про Чикатило
21 февраля 2022

Московских полицейских обвиняют в получении взяток от создателей сериала про Чикатило

Новый сезон сериала «Очень странные дела» выйдет 27 мая
18 февраля 2022

Новый сезон сериала «Очень странные дела» выйдет 27 мая

«Изобретая Анну»: Как превратить лонгрид в мыльную оперу, а мошенницу — в звезду
«Изобретая Анну»: Как превратить лонгрид в мыльную оперу, а мошенницу — в звезду Новый сериал о русской девушке, обманувшей элиты Нью-Йорка
«Изобретая Анну»: Как превратить лонгрид в мыльную оперу, а мошенницу — в звезду

«Изобретая Анну»: Как превратить лонгрид в мыльную оперу, а мошенницу — в звезду
Новый сериал о русской девушке, обманувшей элиты Нью-Йорка

Новый сезон «Барри», «Соник в кино-3» и другие ожидаемые премьеры
Список
16 февраля 2022

Новый сезон «Барри», «Соник в кино-3» и другие ожидаемые премьеры

«Будет больно»: Смотрим сериал про роддом вместе с акушером-гинекологом
«Будет больно»: Смотрим сериал про роддом вместе с акушером-гинекологом «Я видела измученных врачей, которые практически жили в родильном отделении»
«Будет больно»: Смотрим сериал про роддом вместе с акушером-гинекологом

«Будет больно»: Смотрим сериал про роддом вместе с акушером-гинекологом
«Я видела измученных врачей, которые практически жили в родильном отделении»

Alt-J, «Изобретая Анну» и «Химия человека»
Alt-J, «Изобретая Анну» и «Химия человека» Что бы такого поделать дома в выходные
Alt-J, «Изобретая Анну» и «Химия человека»

Alt-J, «Изобретая Анну» и «Химия человека»
Что бы такого поделать дома в выходные

Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений
Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений Чем заняться дома в выходные
Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений

Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений
Чем заняться дома в выходные

«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства
«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства Что слушать, смотреть и читать на выходных
«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства

«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства
Что слушать, смотреть и читать на выходных

Netflix снимет второй сезон «Игры в кальмара»
21 января 2022

Netflix снимет второй сезон «Игры в кальмара»

«Орнитология», Макбет и книга про лес
«Орнитология», Макбет и книга про лес Что слушать, смотреть и читать на выходных
«Орнитология», Макбет и книга про лес

«Орнитология», Макбет и книга про лес
Что слушать, смотреть и читать на выходных

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории» Меньше глиттера, больше драмы
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Меньше глиттера, больше драмы

Netflix снимет российский сериал с Юрой Борисовым в роли волонтера
21 декабря 2021

Netflix снимет российский сериал с Юрой Борисовым в роли волонтера

Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах
Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах Что слушать, читать и смотреть на выходных
Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах

Noize MC, «Станция 11» и книга о пчёлах
Что слушать, читать и смотреть на выходных

«Секс в большом городе» все еще топ — несмотря на нехватку секса, туфель и исчезновение Саманты
«Секс в большом городе» все еще топ — несмотря на нехватку секса, туфель и исчезновение Саманты Разбираем претензии зрителей
«Секс в большом городе» все еще топ — несмотря на нехватку секса, туфель и исчезновение Саманты

«Секс в большом городе» все еще топ — несмотря на нехватку секса, туфель и исчезновение Саманты
Разбираем претензии зрителей

Главные сериалы этой зимы

Главные сериалы этой зимы«Эйфория», «Как я встретила вашего папу» и продолжение «Секса в большом городе»

Главные сериалы этой зимы

Главные сериалы этой зимы «Эйфория», «Как я встретила вашего папу» и продолжение «Секса в большом городе»

Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике
Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике Что слушать, читать и смотреть в выходные
Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике

Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике
Что слушать, читать и смотреть в выходные

«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?
«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?
«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?

«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?

«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино
«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино Чем заняться на выходных
«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино

«На ножах», новый сезон «Великой» и роман Тарантино
Чем заняться на выходных

ПРОМО
25 ноября 2021

На ютьюбе вышел сериал «Один клик» — история о банкире, который параллельно работает в рекламе

Любовь и медведи: Как Эль Фэннинг строила прекрасную Россию будущего
Любовь и медведи: Как Эль Фэннинг строила прекрасную Россию будущего Чем хорош новый сезон «Великой»
Любовь и медведи: Как Эль Фэннинг строила прекрасную Россию будущего

Любовь и медведи: Как Эль Фэннинг строила прекрасную Россию будущего
Чем хорош новый сезон «Великой»

Треш-шапито-шоу: Почему новый «Ковбой Бибоп» Netflix — полный провал
Треш-шапито-шоу: Почему новый «Ковбой Бибоп» Netflix — полный провал Подражать нельзя адаптировать
Треш-шапито-шоу: Почему новый «Ковбой Бибоп» Netflix — полный провал

Треш-шапито-шоу: Почему новый «Ковбой Бибоп» Netflix — полный провал
Подражать нельзя адаптировать

Адель, «Ковбой Бибоп» и разговорник новой реальности
Адель, «Ковбой Бибоп» и разговорник новой реальности Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Адель, «Ковбой Бибоп» и разговорник новой реальности

Адель, «Ковбой Бибоп» и разговорник новой реальности
Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас

Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки» Что слушать, смотреть и читать в выходные
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»

Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки»
Что слушать, смотреть и читать в выходные

Возвращение «Декстера» — удача или провал?
Возвращение «Декстера» — удача или провал? Обаятельный маньяк пробует не убивать, но терпит фиаско
Возвращение «Декстера» — удача или провал?

Возвращение «Декстера» — удача или провал?
Обаятельный маньяк пробует не убивать, но терпит фиаско

Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли
10 ноября 2021

Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли

Пять российских сериалов ко Дню народного единства
Пять российских сериалов ко Дню народного единства «Инсомния», «Выжившие» и еще три отечественных шоу, которые вы могли пропустить
Пять российских сериалов ко Дню народного единства

Пять российских сериалов ко Дню народного единства
«Инсомния», «Выжившие» и еще три отечественных шоу, которые вы могли пропустить

Не «Игрой в кальмара» единой: Какие еще сериалы вышли этой осенью
Не «Игрой в кальмара» единой: Какие еще сериалы вышли этой осенью Что посмотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Не «Игрой в кальмара» единой: Какие еще сериалы вышли этой осенью

Не «Игрой в кальмара» единой: Какие еще сериалы вышли этой осенью
Что посмотреть дома, пока закрыты кинотеатры

Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах
Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах «Декстер: Новая кровь», «Ковбой Бибоп» и «Струны»
Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах

Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах
«Декстер: Новая кровь», «Ковбой Бибоп» и «Струны»

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»

«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса»
Лучшие альбомы, фильмы и книги недели

«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза
«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза Как реклама игрушечных звездолетов превратилась в аниме об одиночестве и травме
«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза

«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза
Как реклама игрушечных звездолетов превратилась в аниме об одиночестве и травме

«Наследники», Лана Дель Рей и книга про грибы
«Наследники», Лана Дель Рей и книга про грибы Что слушать, читать и смотреть в эти выходные
«Наследники», Лана Дель Рей и книга про грибы

«Наследники», Лана Дель Рей и книга про грибы
Что слушать, читать и смотреть в эти выходные

«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками «Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками

«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками
«Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»

Запретить в России сериал «Игра в кальмара»
Предложение дня
21 октября 2021

Запретить в России сериал «Игра в кальмара»

Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке

Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке
И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе

Что наследуют «Наследники»: Из каких противоречий состоит лучший сериал на современном телевидении
Что наследуют «Наследники»: Из каких противоречий состоит лучший сериал на современном телевидении
Что наследуют «Наследники»: Из каких противоречий состоит лучший сериал на современном телевидении

Что наследуют «Наследники»: Из каких противоречий состоит лучший сериал на современном телевидении

Как комик Женя Сидоров писал стендап для «Пингвинов моей мамы» — нового сериала Наталии Мещаниновой
Как комик Женя Сидоров писал стендап для «Пингвинов моей мамы» — нового сериала Наталии Мещаниновой «Мне не нравятся шутки, потому что они математические»
Как комик Женя Сидоров писал стендап для «Пингвинов моей мамы» — нового сериала Наталии Мещаниновой

Как комик Женя Сидоров писал стендап для «Пингвинов моей мамы» — нового сериала Наталии Мещаниновой
«Мне не нравятся шутки, потому что они математические»

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?
В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?
В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?

В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?

Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану Что слушать, читать и смотреть на этой неделе
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану

Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану
Что слушать, читать и смотреть на этой неделе

5 уроков эмпатии и толерантности. Чему нас научил новый сезон «Сексуального просвещения»
5 уроков эмпатии и толерантности. Чему нас научил новый сезон «Сексуального просвещения» Смотрим сериал вместе с психологом
5 уроков эмпатии и толерантности. Чему нас научил новый сезон «Сексуального просвещения»

5 уроков эмпатии и толерантности. Чему нас научил новый сезон «Сексуального просвещения»
Смотрим сериал вместе с психологом

Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели
Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели

Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели
Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас

7 глупых вопросов о Вертинском
7 глупых вопросов о Вертинском Как выглядел шансон до него и что общего между Вертинским и современным рэпом
7 глупых вопросов о Вертинском

7 глупых вопросов о Вертинском
Как выглядел шансон до него и что общего между Вертинским и современным рэпом

Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино

Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино
Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»

Сцены из супружеских жизней: Сравниваем сериал Бергмана и ремейк HBO

Сцены из супружеских жизней: Сравниваем сериал Бергмана и ремейк HBO

Сцены из супружеских жизней: Сравниваем сериал Бергмана и ремейк HBO

Сцены из супружеских жизней: Сравниваем сериал Бергмана и ремейк HBO

Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском
Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском Что смотреть, читать и слушать на этих выходных
Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском

Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском
Что смотреть, читать и слушать на этих выходных

12 сериалов осени

12 сериалов осени«Наследники», «Великая» и «Половое воспитание»

12 сериалов осени

12 сериалов осени «Наследники», «Великая» и «Половое воспитание»

Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках
Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках Лучшие релизы на последние выходные лета
Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках

Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках
Лучшие релизы на последние выходные лета

«Девять совсем незнакомых людей»: Детокс, страдания и Николь Кидман в роли русской Маши
«Девять совсем незнакомых людей»: Детокс, страдания и Николь Кидман в роли русской Маши Каким получился новый сериал создателей «Большой маленькой лжи»
«Девять совсем незнакомых людей»: Детокс, страдания и Николь Кидман в роли русской Маши

«Девять совсем незнакомых людей»: Детокс, страдания и Николь Кидман в роли русской Маши
Каким получился новый сериал создателей «Большой маленькой лжи»

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