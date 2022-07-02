Исследование
16 июня 2022
Российские онлайн-кинотеатры начали массово закупать сериалы из Турции и Кореи
«Нулевой пациент»: Хроники умирающей страны Главный сериал года от «Кинопоиска» — про ВИЧ, которого не было в СССР
«Нулевой пациент»: Хроники умирающей страны Главный сериал года от «Кинопоиска» — про ВИЧ, которого не было в СССР
Инициатива дня
12 мая 2022
Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент
Какими будут российские сериалы и кино после ***** «Правду говорить нельзя — более того, она чудовищно травматична»
Какими будут российские сериалы и кино после ***** «Правду говорить нельзя — более того, она чудовищно травматична»
«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы
«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы
21 февраля 2022
Московских полицейских обвиняют в получении взяток от создателей сериала про Чикатило
«Изобретая Анну»: Как превратить лонгрид в мыльную оперу, а мошенницу — в звезду Новый сериал о русской девушке, обманувшей элиты Нью-Йорка
«Изобретая Анну»: Как превратить лонгрид в мыльную оперу, а мошенницу — в звезду Новый сериал о русской девушке, обманувшей элиты Нью-Йорка
«Будет больно»: Смотрим сериал про роддом вместе с акушером-гинекологом «Я видела измученных врачей, которые практически жили в родильном отделении»
«Будет больно»: Смотрим сериал про роддом вместе с акушером-гинекологом «Я видела измученных врачей, которые практически жили в родильном отделении»
Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений Чем заняться дома в выходные
Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений Чем заняться дома в выходные
«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства Что слушать, смотреть и читать на выходных
«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства Что слушать, смотреть и читать на выходных
«Секс в большом городе» все еще топ — несмотря на нехватку секса, туфель и исчезновение Саманты Разбираем претензии зрителей
«Секс в большом городе» все еще топ — несмотря на нехватку секса, туфель и исчезновение Саманты Разбираем претензии зрителей
Главные сериалы этой зимы«Эйфория», «Как я встретила вашего папу» и продолжение «Секса в большом городе»
Главные сериалы этой зимы «Эйфория», «Как я встретила вашего папу» и продолжение «Секса в большом городе»
Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике Что слушать, читать и смотреть в выходные
Четыре альбома Arca, предшественник «Игры в кальмара» и сборник задач по лингвистике Что слушать, читать и смотреть в выходные
«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?
«The Beatles: Get Back»: Док Питера Джексона длится почти восемь часов. Почему его стоит смотреть не только фанатам?
ПРОМО
25 ноября 2021
На ютьюбе вышел сериал «Один клик» — история о банкире, который параллельно работает в рекламе
Любовь и медведи: Как Эль Фэннинг строила прекрасную Россию будущего Чем хорош новый сезон «Великой»
Любовь и медведи: Как Эль Фэннинг строила прекрасную Россию будущего Чем хорош новый сезон «Великой»
Треш-шапито-шоу: Почему новый «Ковбой Бибоп» Netflix — полный провал Подражать нельзя адаптировать
Треш-шапито-шоу: Почему новый «Ковбой Бибоп» Netflix — полный провал Подражать нельзя адаптировать
Адель, «Ковбой Бибоп» и разговорник новой реальности Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Адель, «Ковбой Бибоп» и разговорник новой реальности Что слушать, читать и смотреть прямо сейчас
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки» Что слушать, смотреть и читать в выходные
Idles, «Декстер» и «Звуковые образы постсоветской поп-музыки» Что слушать, смотреть и читать в выходные
Возвращение «Декстера» — удача или провал? Обаятельный маньяк пробует не убивать, но терпит фиаско
Возвращение «Декстера» — удача или провал? Обаятельный маньяк пробует не убивать, но терпит фиаско
Пять российских сериалов ко Дню народного единства «Инсомния», «Выжившие» и еще три отечественных шоу, которые вы могли пропустить
Пять российских сериалов ко Дню народного единства «Инсомния», «Выжившие» и еще три отечественных шоу, которые вы могли пропустить
Не «Игрой в кальмара» единой: Какие еще сериалы вышли этой осенью Что посмотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Не «Игрой в кальмара» единой: Какие еще сериалы вышли этой осенью Что посмотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах «Декстер: Новая кровь», «Ковбой Бибоп» и «Струны»
Что смотреть в ноябре на «Амедиатеке», Netflix, «Кинопоиск HD» и других стримингах «Декстер: Новая кровь», «Ковбой Бибоп» и «Струны»
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
«Дунай», фит Доры и Платины и воспоминания Сусанны Христофоровны — основательницы «Пароса» Лучшие альбомы, фильмы и книги недели
«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза Как реклама игрушечных звездолетов превратилась в аниме об одиночестве и травме
«Ковбой Бибоп»: Космический нуар под звуки джаза Как реклама игрушечных звездолетов превратилась в аниме об одиночестве и травме
«Наследники», Лана Дель Рей и книга про грибы Что слушать, читать и смотреть в эти выходные
«Наследники», Лана Дель Рей и книга про грибы Что слушать, читать и смотреть в эти выходные
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками «Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками «Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Документалка Apple TV про The Velvet Underground, книга Рема Колхаса о Нью-Йорке И довольно унылый альбом Coldplay — что смотреть, читать и (не) слушать на этой неделе
Что наследуют «Наследники»: Из каких противоречий состоит лучший сериал на современном телевидении
Что наследуют «Наследники»: Из каких противоречий состоит лучший сериал на современном телевидении
Как комик Женя Сидоров писал стендап для «Пингвинов моей мамы» — нового сериала Наталии Мещаниновой «Мне не нравятся шутки, потому что они математические»
Как комик Женя Сидоров писал стендап для «Пингвинов моей мамы» — нового сериала Наталии Мещаниновой «Мне не нравятся шутки, потому что они математические»
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?
В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану Что слушать, читать и смотреть на этой неделе
Трибьют Velvet Underground, сериал Apple по Айзеку Азимову и путеводитель по Узбекистану Что слушать, читать и смотреть на этой неделе
5 уроков эмпатии и толерантности. Чему нас научил новый сезон «Сексуального просвещения» Смотрим сериал вместе с психологом
5 уроков эмпатии и толерантности. Чему нас научил новый сезон «Сексуального просвещения» Смотрим сериал вместе с психологом
Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education и другие релизы недели Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Lil Nas X, 3HCompany, Sex Education
и другие релизы недели Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
7 глупых вопросов о Вертинском Как выглядел шансон до него и что общего между Вертинским и современным рэпом
7 глупых вопросов о Вертинском Как выглядел шансон до него и что общего между Вертинским и современным рэпом
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском Что смотреть, читать и слушать на этих выходных
Сериал про главный минет в истории США, книга Карин Клеман про патриотизм и бурятский рэп на английском Что смотреть, читать и слушать на этих выходных
Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках Лучшие релизы на последние выходные лета
Мини-альбомы Фейса, Gorillaz и Locked Club, «Ходячие мертвецы» и книга о привычках Лучшие релизы на последние выходные лета
«Девять совсем незнакомых людей»: Детокс, страдания и Николь Кидман в роли русской Маши Каким получился новый сериал создателей «Большой маленькой лжи»