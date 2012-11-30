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Неизвестный горожанин: Правда
Weekend
Неизвестный горожанин: ПравдаНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня он признаётся в том, как пытался пустить пыль в глаза и упустил момент.
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Неизвестный горожанин: Правда
Weekend

Неизвестный горожанин: Правда Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня он признаётся в том, как пытался пустить пыль в глаза и упустил момент.

Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка
Weekend
Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушкаНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история первой большой любви и бесполезных знакомств в Facebook.
41
Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка
Weekend

Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушка Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история первой большой любви и бесполезных знакомств в Facebook.