Weekend
Неизвестный горожанин: ПравдаНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня он признаётся в том, как пытался пустить пыль в глаза и упустил момент.
Weekend
Неизвестный горожанин: Правда Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня он признаётся в том, как пытался пустить пыль в глаза и упустил момент.
Weekend
Неизвестный горожанин: Та самая бывшая девушкаНеизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история первой большой любви и бесполезных знакомств в Facebook.
Weekend