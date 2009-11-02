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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь»
Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь» The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню сегодняшнего выпуска мы сфотографировали на «Красном Октябре»
Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь»

Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь»
The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню сегодняшнего выпуска мы сфотографировали на «Красном Октябре»

Внешний вид (Москва): Полина Манская, основатель Foodandfood.ru
Внешний вид (Москва): Полина Манская, основатель Foodandfood.ru Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Москва): Полина Манская, основатель Foodandfood.ru

Внешний вид (Москва): Полина Манская, основатель Foodandfood.ru
Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.

Гид по зимним распродажам: 8 магазинов
Гид по зимним распродажам: 8 магазинов The Village узнал, в каких магазинах можно купить вещи со скидками до новогодних праздников.
Гид по зимним распродажам: 8 магазинов

Гид по зимним распродажам: 8 магазинов
The Village узнал, в каких магазинах можно купить вещи со скидками до новогодних праздников.

Лекция: Диана фон Фюрстенберг
Лекция: Диана фон Фюрстенберг Душеспасительная лекция о независимости, мечтах, женской доле и фэшн-индустрии.
Лекция: Диана фон Фюрстенберг

Лекция: Диана фон Фюрстенберг
Душеспасительная лекция о независимости, мечтах, женской доле и фэшн-индустрии.