Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь» The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню сегодняшнего выпуска мы сфотографировали на «Красном Октябре»
Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь» The Village фотографирует москвичей в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню сегодняшнего выпуска мы сфотографировали на «Красном Октябре»
Внешний вид (Москва): Полина Манская, основатель Foodandfood.ru Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Москва): Полина Манская, основатель Foodandfood.ru Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Гид по зимним распродажам: 8 магазинов The Village узнал, в каких магазинах можно купить вещи со скидками до новогодних праздников.
Гид по зимним распродажам: 8 магазинов The Village узнал, в каких магазинах можно купить вещи со скидками до новогодних праздников.
Лекция: Диана фон Фюрстенберг Душеспасительная лекция о независимости, мечтах, женской доле и фэшн-индустрии.