Облако знаний
Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от FacebookFacebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.
Облако знаний
Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook Facebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.
Новости
Рынок готовится к закрытию Google Reader Продукты-конкуренты набирают обороты
Новости
Агрегатор новостей Digg запустит свою RSS-читалку
Она выйдет в свет во второй половине 2013 года
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