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Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook
Облако знаний
Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от FacebookFacebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.
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Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook
Облако знаний

Читают всех: Кому составит конкуренцию новостной сервис от Facebook Facebook запускает приложение-ридер Paper. Но на рынке уже есть несколько подобных агрегаторов новостей. H&F выяснил, что на нём изменится.

Новости

Рынок готовится к закрытию Google Reader

Продукты-конкуренты набирают обороты

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Новости

Рынок готовится к закрытию Google Reader Продукты-конкуренты набирают обороты

Новости

Агрегатор новостей Digg запустит свою RSS-читалку

Она выйдет в свет во второй половине 2013 года

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Новости

Агрегатор новостей Digg запустит свою RSS-читалку Она выйдет в свет во второй половине 2013 года