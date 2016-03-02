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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Очередной Географический диктант пройдет на 73 московских площадках

Центральной платформой проекта в столице станет главное здание МГУ

Очередной Географический диктант пройдет на 73 московских площадках

Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант»

Диктант, посвященный истории и народным традициям, состоит из 30 тестовых вопросов

Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант»

Акция «Всероссийский экономический диктант» впервые пройдет 12 октября

Принять участие в нем можно как очно, так и в режиме онлайн

Акция «Всероссийский экономический диктант» впервые пройдет 12 октября

«Тотальный диктант» проведёт онлайн-курс русского языка

Занятия по подготовке к диктанту будут проходить раз в неделю на сайте акции

«Тотальный диктант» проведёт онлайн-курс русского языка