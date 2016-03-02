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Новости

Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант»

Диктант, посвященный истории и народным традициям, состоит из 30 тестовых вопросов

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Новости

Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант» Диктант, посвященный истории и народным традициям, состоит из 30 тестовых вопросов

Новости

Акция «Всероссийский экономический диктант» впервые пройдет 12 октября

Принять участие в нем можно как очно, так и в режиме онлайн

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Новости

Акция «Всероссийский экономический диктант» впервые пройдет 12 октября Принять участие в нем можно как очно, так и в режиме онлайн

Ситуация

«Тотальный диктант» проведёт онлайн-курс русского языка

Занятия по подготовке к диктанту будут проходить раз в неделю на сайте акции

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Ситуация

«Тотальный диктант» проведёт онлайн-курс русского языка Занятия по подготовке к диктанту будут проходить раз в неделю на сайте акции