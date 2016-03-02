Новости
Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант»
Диктант, посвященный истории и народным традициям, состоит из 30 тестовых вопросов
Новости
Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант» Диктант, посвященный истории и народным традициям, состоит из 30 тестовых вопросов
Новости
Акция «Всероссийский экономический диктант» впервые пройдет 12 октября
Принять участие в нем можно как очно, так и в режиме онлайн
Новости
Акция «Всероссийский экономический диктант» впервые пройдет 12 октября Принять участие в нем можно как очно, так и в режиме онлайн
Ситуация
«Тотальный диктант» проведёт онлайн-курс русского языка
Занятия по подготовке к диктанту будут проходить раз в неделю на сайте акции
Ситуация