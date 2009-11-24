Квартира недели: Хитровка Каждую неделю The Village выбирает и публикует интересные московские квартиры. Сегодня — апартаменты, в которых живут известный московский диджей Дима Японец и братья-близнецы Ян и Роман Мазуренко.
Квартира недели: Хитровка Каждую неделю The Village выбирает и публикует интересные московские квартиры. Сегодня — апартаменты, в которых живут известный московский диджей Дима Японец и братья-близнецы Ян и Роман Мазуренко.
Люди без образования Недавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том, что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.