В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х
Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям
В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям
Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010 Здравствуйте! Я рад Вам сообщить о событии и всех зову принять участие! Подальше от безумного столичного ритма, стрессов, замкнутого круга забот и водоворота бесконечных дел. ДА здравствует море, солнце, небо и друзья!