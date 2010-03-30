17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х
Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010 Здравствуйте!&nbsp;Я рад Вам сообщить о событии и всех зову принять участие! Подальше от безумного столичного ритма, стрессов, замкнутого круга забот и водоворота бесконечных дел. ДА здравствует море, солнце, небо и друзья!

Кино-Сюрф-Фестиваль, 2010
Здравствуйте!&nbsp;Я рад Вам сообщить о событии и всех зову принять участие! Подальше от безумного столичного ритма, стрессов, замкнутого круга забот и водоворота бесконечных дел. ДА здравствует море, солнце, небо и друзья!