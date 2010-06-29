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«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками «Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками

«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками
«Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»

«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд
«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд Фильм об уникальности, которая приносит и победу, и страдания
«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд

«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд
Фильм об уникальности, которая приносит и победу, и страдания

В Московской консерватории исполнят мелодии из мультфильмов Disney

Концерт будет сопровождаться показом отрывков из картин

В Московской консерватории исполнят мелодии из мультфильмов Disney
Концерт будет сопровождаться показом отрывков из картин

Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего»
Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего» Американская история ужасов, Шекспир в руках режиссёра «Мстителей» и комик-снеговик на страже девичьего счастья — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего»

Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего»
Американская история ужасов, Шекспир в руках режиссёра «Мстителей» и комик-снеговик на страже девичьего счастья — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Фильмы недели: «Гамбит», «Оз: Великий и ужасный», «Мама»
Фильмы недели: «Гамбит», «Оз: Великий и ужасный», «Мама» Детская 3D-феерия, красивый ужастик и авантюрная комедия — Саша Похвалин и Милослав Чемоданов посмотрели три новых фильма, вышедшие в российский прокат.
Фильмы недели: «Гамбит», «Оз: Великий и ужасный», «Мама»

Фильмы недели: «Гамбит», «Оз: Великий и ужасный», «Мама»
Детская 3D-феерия, красивый ужастик и авантюрная комедия — Саша Похвалин и Милослав Чемоданов посмотрели три новых фильма, вышедшие в российский прокат.

Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз Это место я посетила уже не будучи ребёнком, но равнодушной не осталась!

Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз
Это место я посетила уже не будучи ребёнком, но равнодушной не осталась!