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Новое имя и концепция, старые друзья: Команда Dissident открывает клуб на Таганке
В ближайшие месяцы District 27 посетят Бен Рау и Echonomist
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Новое имя и концепция, старые друзья: Команда Dissident открывает клуб на Таганке В ближайшие месяцы District 27 посетят Бен Рау и Echonomist
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Dissident выселяют Сегодня клуб работает последний день по старому адресу
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В клубе Dissident пройдет благотворительная вечеринка NaZdorovie
Плату за вход направят на лечение рака у Ефима Грызлова
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