Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и клиент из Воронежа договорились о примирении

Дмитрий Агарков признал, что начавшаяся в 2008 году шутка зашла слишком далеко. В свою очередь президент банка Оливер Хьюз согласился, что им следует лучше разъяснять клиентам условия обслуживания