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Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и клиент из Воронежа договорились о примирении
Дмитрий Агарков признал, что начавшаяся в 2008 году шутка зашла слишком далеко. В свою очередь президент банка Оливер Хьюз согласился, что им следует лучше разъяснять клиентам условия обслуживания
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Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и клиент из Воронежа договорились о примирении Дмитрий Агарков признал, что начавшаяся в 2008 году шутка зашла слишком далеко. В свою очередь президент банка Оливер Хьюз согласился, что им следует лучше разъяснять клиентам условия обслуживания
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Клиент банка ТКС из Воронежа ответил на угрозы Тинькова иском о защите чести и достоинства
Он предполагает опровержение публичных обвинений в мошенничестве и компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей, которые воронежец планирует перевести одному из детских домов региона
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