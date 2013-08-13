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Новости

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и клиент из Воронежа договорились о примирении

Дмитрий Агарков признал, что начавшаяся в 2008 году шутка зашла слишком далеко. В свою очередь президент банка Оливер Хьюз согласился, что им следует лучше разъяснять клиентам условия обслуживания

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Новости

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и клиент из Воронежа договорились о примирении Дмитрий Агарков признал, что начавшаяся в 2008 году шутка зашла слишком далеко. В свою очередь президент банка Оливер Хьюз согласился, что им следует лучше разъяснять клиентам условия обслуживания

Новости

Клиент банка ТКС из Воронежа ответил на угрозы Тинькова иском о защите чести и достоинства

Он предполагает опровержение публичных обвинений в мошенничестве и компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей, которые воронежец планирует перевести одному из детских домов региона

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Новости

Клиент банка ТКС из Воронежа ответил на угрозы Тинькова иском о защите чести и достоинства Он предполагает опровержение публичных обвинений в мошенничестве и компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей, которые воронежец планирует перевести одному из детских домов региона