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Ситуация

Газета «Московские новости» закрывается

С 1 февраля прекращает свою работу бумажная версия «Московских новостей».

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Ситуация

Газета «Московские новости» закрывается С 1 февраля прекращает свою работу бумажная версия «Московских новостей».

Образование

В Москве запускается журнал об экологичном образе жизни Recycle

Для сторонников экологичного образа жизни в городе появится специальное издание.

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Образование

В Москве запускается журнал об экологичном образе жизни Recycle Для сторонников экологичного образа жизни в городе появится специальное издание.

Инфраструктура

В Люберцах установили уличную пепельницу «Городских проектов»

Разработанный Студией Лебедева для «Городских проектов» дизайн уличной пепельницы воплотили в жизнь в подмосковных Люберцах.

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Инфраструктура

В Люберцах установили уличную пепельницу «Городских проектов» Разработанный Студией Лебедева для «Городских проектов» дизайн уличной пепельницы воплотили в жизнь в подмосковных Люберцах.

Город

Фонд Навального запустил сайт «РосЖКХ»

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального запустил сайт «РосЖКХ», который позволяет жаловаться ЖКХ; курирует проект Дмитрий Левенец — создатель похожего сервиса «ДомДворДороги».

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Город

Фонд Навального запустил сайт «РосЖКХ» Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального запустил сайт «РосЖКХ», который позволяет жаловаться ЖКХ; курирует проект Дмитрий Левенец — создатель похожего сервиса «ДомДворДороги».