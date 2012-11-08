Ситуация
Газета «Московские новости» закрывается
С 1 февраля прекращает свою работу бумажная версия «Московских новостей».
Ситуация
Газета «Московские новости» закрывается С 1 февраля прекращает свою работу бумажная версия «Московских новостей».
Образование
В Москве запускается журнал об экологичном образе жизни Recycle
Для сторонников экологичного образа жизни в городе появится специальное издание.
Образование
В Москве запускается журнал об экологичном образе жизни Recycle Для сторонников экологичного образа жизни в городе появится специальное издание.
Инфраструктура
В Люберцах установили уличную пепельницу «Городских проектов»
Разработанный Студией Лебедева для «Городских проектов» дизайн уличной пепельницы воплотили в жизнь в подмосковных Люберцах.
Инфраструктура
В Люберцах установили уличную пепельницу «Городских проектов» Разработанный Студией Лебедева для «Городских проектов» дизайн уличной пепельницы воплотили в жизнь в подмосковных Люберцах.
Город
Фонд Навального запустил сайт «РосЖКХ»
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального запустил сайт «РосЖКХ», который позволяет жаловаться ЖКХ; курирует проект Дмитрий Левенец — создатель похожего сервиса «ДомДворДороги».
Город