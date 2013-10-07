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Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему на проводах висят кроссовки?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
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Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему на проводах висят кроссовки?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
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