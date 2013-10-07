вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Есть вопрос: «Почему на проводах висят кроссовки?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему на проводах висят кроссовки?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
32
Есть вопрос: «Почему на проводах висят кроссовки?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Почему на проводах висят кроссовки?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.