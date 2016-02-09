Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
При кондитерской Katusha открывается ресторан
Шеф-поваром нового заведения стал Дмитрий Желязков, который раньше работал в ресторанах Beef Bar, «Дом Карло» и Sixty
На месте Hediard открылась кондитерская Katusha
Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard