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Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

При кондитерской Katusha открывается ресторан

Шеф-поваром нового заведения стал Дмитрий Желязков, который раньше работал в ресторанах Beef Bar, «Дом Карло» и Sixty

При кондитерской Katusha открывается ресторан

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha