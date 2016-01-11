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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В торговом центре «РИО» произошел пожар

Из здания на Дмитровском шоссе идет эвакуация

В торговом центре «РИО» произошел пожар

Между платформой «Лианозово» и станцией «Дмитровское шоссе» создадут пешеходную зону

Также на участке построят дополнительные подъездные дороги

Между платформой «Лианозово» и станцией «Дмитровское шоссе» создадут пешеходную зону

Движение на севере МКАД восстановлено после аварии

Днём 27 июля у съезда на Дмитровское шоссе столкнулись семь автомобилей

Движение на севере МКАД восстановлено после аварии

Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии

На 83-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей

Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии

На севере Москвы женщина провалилась в шахту лифта

Пострадавшая осталась жива

На севере Москвы женщина провалилась в шахту лифта

Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за снега

Снегопад прекратится только к вечеру 14 января, а ветер усилится до 17 метров в секунду

Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за снега