Между платформой «Лианозово» и станцией «Дмитровское шоссе» создадут пешеходную зону
Также на участке построят дополнительные подъездные дороги
Движение на севере МКАД восстановлено после аварии
Днём 27 июля у съезда на Дмитровское шоссе столкнулись семь автомобилей
Движение на севере МКАД затруднено из-за аварии
На 83-м километре МКАД столкнулись семь автомобилей
Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за снега
Снегопад прекратится только к вечеру 14 января, а ветер усилится до 17 метров в секунду