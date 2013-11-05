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Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар

Он посвящен ДНК микроба для хранения данных

Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар
Он посвящен ДНК микроба для хранения данных

Пионер био-арта Джо Дэвис прочитает лекцию на фестивале «Политех 360»

Биолог расскажет о влиянии искусства на развитие науки

Пионер био-арта Джо Дэвис прочитает лекцию на фестивале «Политех 360»
Биолог расскажет о влиянии искусства на развитие науки

OverSalad, «Гримерка» и вечерний ресторан на «Трехгорке»
OverSalad, «Гримерка» и вечерний ресторан на «Трехгорке» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
OverSalad, «Гримерка» и вечерний ресторан на «Трехгорке»

OverSalad, «Гримерка» и вечерний ресторан на «Трехгорке»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

В «Зарядье» откроется первая в Москве детская ДНК-лаборатория

Здесь школьников научат выделять ДНК из волоса или образца слюны

В «Зарядье» откроется первая в Москве детская ДНК-лаборатория
Здесь школьников научат выделять ДНК из волоса или образца слюны

Россельхознадзор выявил новые нарушения в «Ашане»

Во время внеплановой проверки специалисты обнаружили кишечное сырьё, которое используется для приготовления мясных полуфабрикатов, хранящимся в помещении для специй с нарушением температурного режима

Россельхознадзор выявил новые нарушения в «Ашане»
Во время внеплановой проверки специалисты обнаружили кишечное сырьё, которое используется для приготовления мясных полуфабрикатов, хранящимся в помещении для специй с нарушением температурного режима

В мясной продукции из «Ашана» обнаружили чужеродные ДНК

В фарше из говядины специалисты нашли ДНК свиньи, курицы и овцы, хотя эта информация не была указана на маркировке

В мясной продукции из «Ашана» обнаружили чужеродные ДНК
В фарше из говядины специалисты нашли ДНК свиньи, курицы и овцы, хотя эта информация не была указана на маркировке

Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры
Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры В 2016 году в Калуге, Первоуральске и Владивостоке построят Дома новой культуры — центры современной науки, дизайна и медиа. The Village узнал, как новая культура изменит городскую среду.
Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры

Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры
В 2016 году в Калуге, Первоуральске и Владивостоке построят Дома новой культуры — центры современной науки, дизайна и медиа. The Village узнал, как новая культура изменит городскую среду.

Верховный суд США разрешил патентовать «синтетически полученную» ДНК

Она используется биотехнологическими компаниями для проведения медицинских анализов у пациентов

Верховный суд США разрешил патентовать «синтетически полученную» ДНК
Она используется биотехнологическими компаниями для проведения медицинских анализов у пациентов

Билл Гейтс и Юрий Мильнер вложились в Foundation Medicine, занимающуюся диагностикой рака

Сумма инвестиций в проект составила $13,5 млн

Билл Гейтс и Юрий Мильнер вложились в Foundation Medicine, занимающуюся диагностикой рака
Сумма инвестиций в проект составила $13,5 млн