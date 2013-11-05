Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар
Он посвящен ДНК микроба для хранения данных
Пионер био-арта Джо Дэвис проведет бесплатный вебинар Он посвящен ДНК микроба для хранения данных
Пионер био-арта Джо Дэвис прочитает лекцию на фестивале «Политех 360»
Биолог расскажет о влиянии искусства на развитие науки
Пионер био-арта Джо Дэвис прочитает лекцию на фестивале «Политех 360» Биолог расскажет о влиянии искусства на развитие науки
OverSalad, «Гримерка» и вечерний ресторан на «Трехгорке» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
В «Зарядье» откроется первая в Москве детская ДНК-лаборатория
Здесь школьников научат выделять ДНК из волоса или образца слюны
В «Зарядье» откроется первая в Москве детская ДНК-лаборатория Здесь школьников научат выделять ДНК из волоса или образца слюны
Россельхознадзор выявил новые нарушения в «Ашане»
Во время внеплановой проверки специалисты обнаружили кишечное сырьё, которое используется для приготовления мясных полуфабрикатов, хранящимся в помещении для специй с нарушением температурного режима
Россельхознадзор выявил новые нарушения в «Ашане»
Во время внеплановой проверки специалисты обнаружили кишечное сырьё, которое используется для приготовления мясных полуфабрикатов, хранящимся в помещении для специй с нарушением температурного режима
В мясной продукции из «Ашана» обнаружили чужеродные ДНК
В фарше из говядины специалисты нашли ДНК свиньи, курицы и овцы, хотя эта информация не была указана на маркировке
В мясной продукции из «Ашана» обнаружили чужеродные ДНК В фарше из говядины специалисты нашли ДНК свиньи, курицы и овцы, хотя эта информация не была указана на маркировке
Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры В 2016 году в Калуге, Первоуральске и Владивостоке построят Дома новой культуры — центры современной науки, дизайна и медиа. The Village узнал, как новая культура изменит городскую среду.
Верховный суд США разрешил патентовать «синтетически полученную» ДНК
Она используется биотехнологическими компаниями для проведения медицинских анализов у пациентов