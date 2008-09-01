DIY алкоголь (part I) Идете на рынок. Там продают специи с лотков, покупаете полный застегивающийся пакет (размером с 2 спичечных коробка) семян аниса. Промываете дома семена горячей водой и высыпаете 0,7 л раствора спирта и воды в пропорции 1:1. Ставите в теплое место на неделю, фильтруете и добавляете сахарный сироп по вкусу.
Lussekatter или шафрановые булочки с изюмом Уже практически середина декабря, а значит в Скандинавии готовятся к дню Святой Люсии – одному из самых любимых и светлых праздников.
Миндальные валентинки Вдогонку к предыдущему посту о съедобных валентинках. На этот раз это чуть меньше размером, песочные, в приготовлении мука заменяется молотым миндалем, что придает печенью необычный вкус. Таким печеньем не возможно наесться.
Взрыв калорий!!! То что будет изложено ниже относится скорее к разряду десертов…нежели выпечки. Учтите, я заранее внес это поправку, так что прошу не бранить за данное несоответсвие:)
Булочки с корицей Рецепт простой, но булочки ну такииие вкусные…Попробовала я их довольно-таки не интересно – в буфете на курсах, но они мне так понравились, что я решила во что бы то ни стало достать рецепт. И он оказался очень и очень прост. Смотрите:
Turron Turron – (в переводе с исп.) нуга. Нуга – это сладкое ореховое тесто, разного вида
Сердечки любимым Я подобные пек на последний День всех влюбленных, так что вам на заметку;) ну и вообще, для влюбленных ведь не один день праздника в году ;))
Рогалики с орехами Вчера вечером я поругалась с мамой. Учитывая,что ругаемся мы редко, я была глубоко неправа и т.д,я плохо спала. Решила загладить свою вину-испечь что-то сладенькое и хрустящее,как она любит.
Птичье молоко Каждый советский ребенок знает, что птицы дают молоко :) И, прямо сказать, ни с каким Kinder Pingui оно не сравнится!
Торт «Прага» Как-то в гостях у подруги лакомилась домашним тортиком, который настолько мне понравился, что я даже попросила у ее мамы рецепт. Я всегда считала, что приготовление тортов – процесс кропотливый и трудоемкий, но не тут-то было, с этим тортиком вполне может справиться даже нерадивый кулинар.
BROWNIE, как фотоаппарат Нежный шоколадный пирог с грецкими орехами по-американски.
Шоколадный Кекс С Грецкими Орехами Если вам вдруг захотелось чего-нибудь сладкого, шоколадного и орехового. Хочу представить вам простой рецепт счастья:
The Gingerbread Man (сшить, съесть, поиграть) The Gingerbread Man (Пряничный человечек) – Английский колобок, который ведет себя также как и его русский брат. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел… ото всех смог уйти, кроме лисы.
Пирог, в который мы верим Призыв поддержать Барака Обаму и вера в «сладкое» будущее, – вот причины, по которым жители США провели акцию, масштабом в собственную кухню. Пироги готовились в поддержку будущего президента до выборов, с ними на столе отмечали победу. Лозунг звучал так – разогрейте ваши духовки и начните кулинарную революцию.
Chocolate cookies Люблю в такую холодную погоду ходить в Старбакс. Люблю пить там пряный чай латте и заедать его божественным шоколадным печеньем. Конечно, любить все это дело я могу сколько угодно, но до поры – до времени, пока, так сказать, мои финансы не запоют романсы. Если чай дома приготовить не проблема, то с печеньем дело обстояло сложнее.Теперь,однако, поспешу я вас заверить, и с печеньем...
Крамбль из ягод со взбитыми сливками Погода способна изменить все наши планы за секунды! Осенью так не хочется вставать с утра на пробежки, не хочется идти на работу, не хочется вообще ничего, кроме как понежиться в постельки и насладиться своим любимым десертом…
Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…
The easiest cake in the world Сей рецепт был позаимствован у кулинарной интернет-странички английской газеты Guardian (guardian.co.uk).
It's just very very berry Помню, как просыпаюсь в большой кровати,в воздухе витает запах свежей травы, просыпаюсь и слышу, как за окном жужжит газонокосилка. Это же первый знак о том, что лето наконец наступило! Слетаю с кровати и бегом вниз по лестнице, прямо на кухню. А на кухне бабушка уже готовит любимое летнее лакомство – ягодный пирог!
Морковный пирог С детства обожаю морковь,поэтому,увидев еще весной рецепт морковного пирога,незамедлительно решила его приготовить.Никто и подумать не мог,что получится ТАК вкусно.Теперь этот пирог мой фирменный,готовлю его на «всех свадьбах и похоронах».Понравился он даже дедушке,который с большой опаской отнесся к нему,не просто морковному,а еще и сладкому!