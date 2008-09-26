Булочки с корицей Рецепт простой, но булочки ну такииие вкусные…Попробовала я их довольно-таки не интересно – в буфете на курсах, но они мне так понравились, что я решила во что бы то ни стало достать рецепт. И он оказался очень и очень прост. Смотрите: