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Открытия недели
Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Новое место на Патриарших, кафе на крыше Fantomas Rooftop и «Крымский ужин» в «Фаренгейте»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели