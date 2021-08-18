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18 августа 2021

«Подарок ангелу» перестанет сотрудничать с «Доброшрифтом» — он два года не отправлял фонду пожертвования

7 октября 2020

Московское метро выпустило карты с «Доброшрифтом»