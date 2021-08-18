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2021-08-18T18:43:43.000+03:00
18 августа 2021
«Подарок ангелу» перестанет сотрудничать с «Доброшрифтом» — он два года не отправлял фонду пожертвования
2020-10-07T16:22:26.000+03:00
7 октября 2020
Московское метро выпустило карты с «Доброшрифтом»
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