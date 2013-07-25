Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран