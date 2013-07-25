«Я живу возле борделя на „Академической“»Как YouTube помогает бороться с посетителями притона в жилом доме и почему их не трогают полицейские
«Я живу возле борделя на „Академической“» Как YouTube помогает бороться с посетителями притона в жилом доме и почему их не трогают полицейские
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран
Перестройка: Что делать с чёрными лестницами Читать книги, обедать с соседями, смотреть кино — молодой архитектор Алия Ишмухаметова придумала, как переоборудовать неиспользуемую чёрную лестницу в место, интересное всем жильцам.
Перестройка: Что делать с чёрными лестницами Читать книги, обедать с соседями, смотреть кино — молодой архитектор Алия Ишмухаметова придумала, как переоборудовать неиспользуемую чёрную лестницу в место, интересное всем жильцам.
Для поиска услуг по соседству появился специальный сервис
В России появился сервис поиска частных услуг по соседству. На Sosedsosedu.ru можно оставить прикреплённое к карте объявление с короткой надписью «Парикмахер», «Косметика Avon», «Подвезу недорого»