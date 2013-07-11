Неделя в интернете
Иностранцы в российской колонии, главный VPN-сервис в мире и короткометражка про инопланетянCамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Неделя в интернете
Иностранцы в российской колонии, главный VPN-сервис в мире и короткометражка про инопланетян Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
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Hopes & Fears проведёт бизнес-лекции на Пикнике «Афиши»
На злободневные темы выступят успешные молодые предприниматели, создавшие свой бизнес с нуля
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