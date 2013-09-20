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СКР проверит все дела, по которым в Москве вынесли оправдательные приговоры

К следователям, собравшим мало качественных доказательств, примут дисциплинарные меры

СКР проверит все дела, по которым в Москве вынесли оправдательные приговоры
К следователям, собравшим мало качественных доказательств, примут дисциплинарные меры

Недобросовестных менеджеров обяжут возвращать долги компаний

Доказать вину руководства в суде должны налоговики

Недобросовестных менеджеров обяжут возвращать долги компаний
Доказать вину руководства в суде должны налоговики

Записи видеорегистраторов предлагают принимать в суде

В Госдуму внесли законопроект, принимающий за доказательства записи с видеорегистраторов, а также аудио- и видеоролики с мобильных устройств.

Записи видеорегистраторов предлагают принимать в суде
В Госдуму внесли законопроект, принимающий за доказательства записи с видеорегистраторов, а также аудио- и видеоролики с мобильных устройств.