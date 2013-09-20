СКР проверит все дела, по которым в Москве вынесли оправдательные приговоры
К следователям, собравшим мало качественных доказательств, примут дисциплинарные меры
СКР проверит все дела, по которым в Москве вынесли оправдательные приговоры К следователям, собравшим мало качественных доказательств, примут дисциплинарные меры
Недобросовестных менеджеров обяжут возвращать долги компаний
Доказать вину руководства в суде должны налоговики
Недобросовестных менеджеров обяжут возвращать долги компаний Доказать вину руководства в суде должны налоговики
Записи видеорегистраторов предлагают принимать в суде
В Госдуму внесли законопроект, принимающий за доказательства записи с видеорегистраторов, а также аудио- и видеоролики с мобильных устройств.