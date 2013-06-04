вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Кража фото в Apple, умный мотоцикл от BMW и серьги для AirPods

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Кража фото в Apple, умный мотоцикл от BMW и серьги для AirPods Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Утечка мозгов из Twitter, роботы Google и статус беспилотников в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Утечка мозгов из Twitter, роботы Google и статус беспилотников в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Звуковая кража данных, перебежчики в «Одноклассники» и развитие Uber в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Звуковая кража данных, перебежчики в «Одноклассники» и развитие Uber в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Результаты «Киберпонедельника», критика Alibaba и обновление Snapchat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Результаты «Киберпонедельника», критика Alibaba и обновление Snapchat Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Позвони мне: Как наладить работу колл-центра
Менеджмент
Позвони мне: Как наладить работу колл-центраГендиректор «ИнфоДоктор» Максим Белобородов рассказал H&F о создании колл-центра, в котором работают профессиональные врачи из разных регионов.
1
Позвони мне: Как наладить работу колл-центра
Менеджмент

Позвони мне: Как наладить работу колл-центра Гендиректор «ИнфоДоктор» Максим Белобородов рассказал H&F о создании колл-центра, в котором работают профессиональные врачи из разных регионов.