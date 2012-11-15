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Новости

На Mos.ru теперь можно проверить подлинность документов жилищного учета

Больше никуда не придется ходить

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Новости

На Mos.ru теперь можно проверить подлинность документов жилищного учета Больше никуда не придется ходить

Новости

Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется

Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков

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Новости

Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков

Новости

Власти разработали план по борьбе с коронавирусом. В худшем случае в городе введут режим ЧС

Сейчас в Москве действует план А

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Новости

Власти разработали план по борьбе с коронавирусом. В худшем случае в городе введут режим ЧС Сейчас в Москве действует план А

Новости

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет

В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи

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Новости

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи

Новости

Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой

Купить лук смогут охотники

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Новости

Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой Купить лук смогут охотники

Новости

Минкомсвязь разработала законопроект о цифровом профиле россиян

Граждане смогут запретить использовать свои данные

0
Новости

Минкомсвязь разработала законопроект о цифровом профиле россиян Граждане смогут запретить использовать свои данные

Новости

«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса»

В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года

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Новости

«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса» В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года

Новости

Билеты в театры и музеи могут стать именными для борьбы с перекупщиками

Наценку на перепродажу билетов хотят ограничить 10 %

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Новости

Билеты в театры и музеи могут стать именными для борьбы с перекупщиками Наценку на перепродажу билетов хотят ограничить 10 %

Новости

Депутаты предложили штрафовать злоупотребляющих правом на митинги

Организаторов хотят обязать уведомлять властей в случае отказа от проведения мероприятия

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Новости

Депутаты предложили штрафовать злоупотребляющих правом на митинги Организаторов хотят обязать уведомлять властей в случае отказа от проведения мероприятия

Новости

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов

Студентов-бюджетников хотят трудоустроить в госкомпании на срок от 4 до 6 лет

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Новости

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов Студентов-бюджетников хотят трудоустроить в госкомпании на срок от 4 до 6 лет

Новости

Госдума рассмотрит законопроект об изменении ставки НДФЛ в зависимости от дохода

Пониженный налог составит 5 %, а повышенный — от 15 до 25 %

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Новости

Госдума рассмотрит законопроект об изменении ставки НДФЛ в зависимости от дохода Пониженный налог составит 5 %, а повышенный — от 15 до 25 %

Новости

Власти Москвы изменили закон о выборах

Теперь на избирательных участках не будут размещать фотографии кандидатов

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Новости

Власти Москвы изменили закон о выборах Теперь на избирательных участках не будут размещать фотографии кандидатов

Город

Письмо с предложением объединить РНБ и РГБ

Документ опубликован на сайте Российской национальной библиотеки

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Город

Письмо с предложением объединить РНБ и РГБ Документ опубликован на сайте Российской национальной библиотеки

Ситуация

Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии

Соответствующий указ, подписанный президентом России, уже вступил в силу

0
Ситуация

Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии Соответствующий указ, подписанный президентом России, уже вступил в силу

Ситуация

Документ с требованием явки на митинг в поддержку Кадырова

Фотографию документа опубликовал Илья Яшин

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Ситуация

Документ с требованием явки на митинг в поддержку Кадырова Фотографию документа опубликовал Илья Яшин

Город

Доверенности на машины отменили

Теперь для того, чтобы подтвердить право на управление автомобилем, водитель должен будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства или полис ОСАГО.

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Город

Доверенности на машины отменили Теперь для того, чтобы подтвердить право на управление автомобилем, водитель должен будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства или полис ОСАГО.