На Mos.ru теперь можно проверить подлинность документов жилищного учета
Больше никуда не придется ходить
На Mos.ru теперь можно проверить подлинность документов жилищного учета Больше никуда не придется ходить
Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется
Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков
Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков
Власти разработали план по борьбе с коронавирусом. В худшем случае в городе введут режим ЧС
Сейчас в Москве действует план А
Власти разработали план по борьбе с коронавирусом. В худшем случае в городе введут режим ЧС Сейчас в Москве действует план А
МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет
В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой
Купить лук смогут охотники
Россиянам разрешили охотиться с луком. В Госдуме хотят сделать страну великой охотничьей державой Купить лук смогут охотники
Минкомсвязь разработала законопроект о цифровом профиле россиян
Граждане смогут запретить использовать свои данные
Минкомсвязь разработала законопроект о цифровом профиле россиян Граждане смогут запретить использовать свои данные
«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса»
В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года
«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса» В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года
Билеты в театры и музеи могут стать именными для борьбы с перекупщиками
Наценку на перепродажу билетов хотят ограничить 10 %
Билеты в театры и музеи могут стать именными для борьбы с перекупщиками Наценку на перепродажу билетов хотят ограничить 10 %
Депутаты предложили штрафовать злоупотребляющих правом на митинги
Организаторов хотят обязать уведомлять властей в случае отказа от проведения мероприятия
Депутаты предложили штрафовать злоупотребляющих правом на митинги Организаторов хотят обязать уведомлять властей в случае отказа от проведения мероприятия
Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов
Студентов-бюджетников хотят трудоустроить в госкомпании на срок от 4 до 6 лет
Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов Студентов-бюджетников хотят трудоустроить в госкомпании на срок от 4 до 6 лет
Госдума рассмотрит законопроект об изменении ставки НДФЛ в зависимости от дохода
Пониженный налог составит 5 %, а повышенный — от 15 до 25 %
Госдума рассмотрит законопроект об изменении ставки НДФЛ в зависимости от дохода Пониженный налог составит 5 %, а повышенный — от 15 до 25 %
Власти Москвы изменили закон о выборах
Теперь на избирательных участках не будут размещать фотографии кандидатов
Власти Москвы изменили закон о выборах Теперь на избирательных участках не будут размещать фотографии кандидатов
Письмо с предложением объединить РНБ и РГБ
Документ опубликован на сайте Российской национальной библиотеки
Письмо с предложением объединить РНБ и РГБ Документ опубликован на сайте Российской национальной библиотеки
Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии
Соответствующий указ, подписанный президентом России, уже вступил в силу
Уволенный полпред по Северному Кавказу назначен заместителем главы Росгвардии Соответствующий указ, подписанный президентом России, уже вступил в силу
Документ с требованием явки на митинг в поддержку Кадырова
Фотографию документа опубликовал Илья Яшин
Документ с требованием явки на митинг в поддержку Кадырова Фотографию документа опубликовал Илья Яшин
Доверенности на машины отменили
Теперь для того, чтобы подтвердить право на управление автомобилем, водитель должен будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства или полис ОСАГО.