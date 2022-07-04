Доллар на старте торгов поднялся выше 56 рублей, евро — выше 58
Курс доллара на Мосбирже вырос до 55 рублей
Доллар опустился ниже 52 рублей впервые с мая 2015 года
Курс доллара на Мосбирже вырос до 53,55 рубля, евро — 56,23
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал до 55 рублей впервые с июля 2015 года
Курс доллара на Мосбирже вырос до 56,89 рубля, евро — 59,55
Курс доллара на Мосбирже вырос до 57,1 рубля, евро — 59,92
Курс доллара поднялся до 56,88 рубля, евро — 59,28
Курс евро опустился до 59 рублей впервые с 25 мая
Курс доллара опустился ниже 57 рублей, евро — 60
Курс доллара опустился до 58 рублей впервые с 25 мая
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей
Курс доллара опустился ниже 62 рублей, евро — ниже 64
«РБК»: Россия все еще может избежать дефолта
Курс евро на Мосбирже поднялся до 71,2 рубля, доллар — 66,6
Курс доллара вырос до 64 рублей, евро — до 68
Курс евро на Мосбирже вырос до 62 рублей
Курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года
Доллар на Мосбирже упал ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года
Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года
Курс доллара на Мосбирже упал до 63,7 рубля, евро — 66,34
ЦБ разрешил россиянам переводить за рубеж до одного миллиона долларов
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года
Евро опустился до 67 рублей впервые с июня 2017 года
Курс доллара на Мосбирже упал до 66 рублей, евро — 70
ЦБ понизил курс доллара на 6 мая до 66,24 рубля, евро — до 70,07
Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года
Курс доллара на Мосбирже — 79 рублей, курс евро — 82 рубля
Курс доллара на Мосбирже 81,7 рубля, евро — 89,1
Курс доллара на Мосбирже 78 рублей, евро — 85
ЦБ разрешил банкам с 20 мая без ограничений продавать любую валюту — кроме долларов и евро
Курс евро на Мосбирже упал до 78 рублей, доллар — 73
Курс доллара на Мосбирже упал до 76 рублей, евро — 82
Курс доллара на Мосбирже — выше 83 рублей, евро — 90 рублей
Цифра дня
Сколько денег россияне пытались вывезти из страны с конца февраля
Банк России увеличил сумму, которую россияне могут переводить за границу
Курс доллара на Мосбирже 83 рубля, евро — 92
Курс доллара на Мосбирже ниже 84 рублей, евро — 93
Курс доллара на Мосбирже ниже 88 рублей, евро — 96
Курс доллара на Мосбирже ниже 92 рублей, евро — 100
Рубль укрепляется к доллару. Курс меньше 100 — уже сутки
Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые со 2 марта
Курс доллара на Мосбирже выше 104 рублей, евро — 115