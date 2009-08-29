свободу эвану гершковичу
Подписка
Подписка
Купить рекламу

Россия отменила визовый режим с Доминиканой

Глава МИДа Сергей Лавров договорился о введении безвизового режима между странами

Новости

Россия отменила визовый режим с Доминиканой
Глава МИДа Сергей Лавров договорился о введении безвизового режима между странами

Сколько стоит жизнь в Доминикане
Сколько стоит жизнь в Доминикане Во сколько обойдется вилла на берегу Карибского моря, корзина свежих фруктов и бутылка рома
Сколько стоит жизнь в Доминикане
Как у них

Сколько стоит жизнь в Доминикане
Во сколько обойдется вилла на берегу Карибского моря, корзина свежих фруктов и бутылка рома

Самые популярные города мира для отдыха

Тренды 2018 года назвала компания Mastercard

Новости

Самые популярные города мира для отдыха
Тренды 2018 года назвала компания Mastercard

Ростуризм предупредил об урагане в бассейне Карибского моря

Предупреждение касается россиян, находящихся на территории Доминиканы, Гаити, Кубы, Венесуэлы, Флориды и Виргинских островов

Новости

Ростуризм предупредил об урагане в бассейне Карибского моря
Предупреждение касается россиян, находящихся на территории Доминиканы, Гаити, Кубы, Венесуэлы, Флориды и Виргинских островов

Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Доминикану

За первую половину 2017 года республику посетили более 100 тысяч отечественных туристов

Новости

Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Доминикану
За первую половину 2017 года республику посетили более 100 тысяч отечественных туристов

В Доминикане застряли 400 туристов из России (обновлено)

Они не могут вылететь из страны

Ситуация

В Доминикане застряли 400 туристов из России (обновлено)
Они не могут вылететь из страны

Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год

Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану

Ситуация

Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год
Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану

Доминикана заменила россиянам Турцию и Египет

Поток российских туристов на местные курорты растёт уже четыре месяца подряд

Новости

Доминикана заменила россиянам Турцию и Египет
Поток российских туристов на местные курорты растёт уже четыре месяца подряд

Авиакомпания «Россия» начала летать в Пунта-Кану

Время рейса в пути составляет 11 часов 25 минут

Транспорт

Авиакомпания «Россия» начала летать в Пунта-Кану
Время рейса в пути составляет 11 часов 25 минут

Турпоток россиян за границу сократился на треть

Это рекордный обвал рынка с 1998 года

Новости

Турпоток россиян за границу сократился на треть
Это рекордный обвал рынка с 1998 года

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
Финансы

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны

Бесконечная борьба с океаном и полная свобода Серфинг в Доминикане&nbsp;- Русская волна 2010&nbsp;
Путешествия читателей The Village

Бесконечная борьба с океаном и полная свобода
Серфинг в Доминикане&nbsp;- Русская волна 2010&nbsp;

Доминикана полутуристическая
Доминикана полутуристическая Эта тропическая страна, расположенная на половинке острова Гаити в Карибском Заливе, с первого и последнего взгляда туриста покажется раем земным. Белый песочек, голубое небо, в общем, все как в рекламе Баунти.  13 часовой перелет из Москвы – и, здравствуй, ты уже в сауне с пальмами.  В принципе, по климату, она схожа с Кубой, вот только более диковата за пределами «резерваций»...
Доминикана полутуристическая
Путешествия читателей The Village

Доминикана полутуристическая
Эта тропическая страна, расположенная на половинке острова Гаити в Карибском Заливе, с первого и последнего взгляда туриста покажется раем земным. Белый песочек, голубое небо, в общем, все как в рекламе Баунти.  13 часовой перелет из Москвы – и, здравствуй, ты уже в сауне с пальмами.  В принципе, по климату, она схожа с Кубой, вот только более диковата за пределами «резерваций»...