Россия отменила визовый режим с Доминиканой
Глава МИДа Сергей Лавров договорился о введении безвизового режима между странами
Россия отменила визовый режим с Доминиканой Глава МИДа Сергей Лавров договорился о введении безвизового режима между странами
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Самые популярные города мира для отдыха Тренды 2018 года назвала компания Mastercard
Ростуризм предупредил об урагане в бассейне Карибского моря
Предупреждение касается россиян, находящихся на территории Доминиканы, Гаити, Кубы, Венесуэлы, Флориды и Виргинских островов
Ростуризм предупредил об урагане в бассейне Карибского моря
Предупреждение касается россиян, находящихся на территории Доминиканы, Гаити, Кубы, Венесуэлы, Флориды и Виргинских островов
Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Доминикану
За первую половину 2017 года республику посетили более 100 тысяч отечественных туристов
Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Доминикану За первую половину 2017 года республику посетили более 100 тысяч отечественных туристов
В Доминикане застряли 400 туристов из России (обновлено) Они не могут вылететь из страны
Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год
Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану
Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану
Доминикана заменила россиянам Турцию и Египет
Поток российских туристов на местные курорты растёт уже четыре месяца подряд
Доминикана заменила россиянам Турцию и Египет Поток российских туристов на местные курорты растёт уже четыре месяца подряд
Авиакомпания «Россия» начала летать в Пунта-Кану
Время рейса в пути составляет 11 часов 25 минут