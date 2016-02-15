Новости
Российских туристов в Доминикане предупредили об опасности урагана «Мария»
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России
Новости
Российских туристов в Доминикане предупредили об опасности урагана «Мария» Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России
Новости
Доминикана заменила россиянам Турцию и Египет
Поток российских туристов на местные курорты растёт уже четыре месяца подряд
Новости
Доминикана заменила россиянам Турцию и Египет Поток российских туристов на местные курорты растёт уже четыре месяца подряд
Транспорт
Авиакомпания «Россия» начала летать в Пунта-Кану
Время рейса в пути составляет 11 часов 25 минут
Транспорт
Авиакомпания «Россия» начала летать в Пунта-Кану Время рейса в пути составляет 11 часов 25 минут
Ситуация
В России зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика
Заболевшая недавно вернулась с отдыха из Доминиканской республики
Ситуация