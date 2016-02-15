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Новости

Российских туристов в Доминикане предупредили об опасности урагана «Мария»

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России

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Новости

Российских туристов в Доминикане предупредили об опасности урагана «Мария» Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России

Новости

Доминикана заменила россиянам Турцию и Египет

Поток российских туристов на местные курорты растёт уже четыре месяца подряд

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Новости

Доминикана заменила россиянам Турцию и Египет Поток российских туристов на местные курорты растёт уже четыре месяца подряд

Транспорт

Авиакомпания «Россия» начала летать в Пунта-Кану

Время рейса в пути составляет 11 часов 25 минут

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Транспорт

Авиакомпания «Россия» начала летать в Пунта-Кану Время рейса в пути составляет 11 часов 25 минут

Ситуация

В России зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика

Заболевшая недавно вернулась с отдыха из Доминиканской республики

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Ситуация

В России зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика Заболевшая недавно вернулась с отдыха из Доминиканской республики