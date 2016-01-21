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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными?
Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными? 18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами
Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными?

Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными?
18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами

Три места с канноли в Москве
Три места с канноли в Москве Сицилийские трубочки с кремом — и где их искать
Три места с канноли в Москве

Три места с канноли в Москве
Сицилийские трубочки с кремом — и где их искать

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

Владелец La Scarpetta открыл кондитерскую Don Giulio Pasticceria

Из сладостей в кондитерской предлагают печенье с прослойкой из белого шоколада, ванильно-ягодный мусс и макарони

Владелец La Scarpetta открыл кондитерскую Don Giulio Pasticceria