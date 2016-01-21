Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными? 18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами
Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными? 18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
Владелец La Scarpetta открыл кондитерскую Don Giulio Pasticceria
Из сладостей в кондитерской предлагают печенье с прослойкой из белого шоколада, ванильно-ягодный мусс и макарони