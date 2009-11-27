Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60 У нас вышел 60-й номер! Даже не верится, уже десять лет наш журнал документирует историю русского скейтбординга и сноубординга. Время прошло незаметно, а мы по-прежнему занимаемся любимым делом – катаемся и делаем журнал, чтобы объединить людей с общей страстью, будь то скейтбординг или сноубординг. Внимательно следите за анонсами наших юбилейных мероприятий – будет жарко!
Chad Eaton — TIMBER! Считается, что, если у человека есть борода, то он что-то скрывает. Такое недалёкое и поверхностное бытует мнение, хотя и очень и очень живучее. Однако, если взять, к примеру, художника Чада Итона, который и сам с бородой, да такой, что участники ZZ Top нервно курят в сторонке, и рисует на своих картинах сплошь бородатых персонажей, то может показаться, что утверждение про скрытность —...
Polaroid коллаж на скейтовой деке Фанат необычных камер, фотограф, художник и дизайнер из Лос-Анджелеса Jeremy Kennedy решил увековечить свою поездку по шоссе номер 1 из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Коллаж из полароидных снимков пальм, неоновых вывесок, пляжей, небоскребов и прочих неотъемлемых символов Калифорнии был зафиксирован несколькими слоями прозрачного лака...
Новый номер журнала Досkи Оnline 58(4) В последнем номере уходящего года журнал "Доски" подводит итоги. В этот непростой для индустрии год было много приятных моментов и событий, но самое главное, что всегда «держало» нашу хрупкую российскую skate&snow индустрию – это люди! Благодаря преданности делу и энтузиазму наших райдеров, скейтеров, фотографов, авторов, партнеров и рекламодателей мы сумели выстоять, и продолжаем...
Новый сайт журнала «Доски» Для всех тех кто хотел узнать историю российского сноубординга и скейтбординга, как это было в самом начале пути, журнал Доски запустил свой новый сайт. Наконец отцифрованы архивные материалы и на сайте выложено более 400 постов. Это не просто история журнала Доски (который отметит десятилетие в следующем году) , это история skate & snow России. Наши прорайдеры, наши фотографы, наши...