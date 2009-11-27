Chad Eaton — TIMBER! Считается, что, если у человека есть борода, то он что-то скрывает. Такое недалёкое и поверхностное бытует мнение, хотя и очень и очень живучее. Однако, если взять, к примеру, художника Чада Итона, который и сам с бородой, да такой, что участники ZZ Top нервно курят в сторонке, и рисует на своих картинах сплошь бородатых персонажей, то может показаться, что утверждение про скрытность —...