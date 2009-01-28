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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall

На открытии пройдет турнир европейских скейтбордистов

В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall

Дека для скейтборда Bape
Дека для скейтборда Bape Тот случай, когда даже доска может быть лимитированной
Дека для скейтборда Bape

Дека для скейтборда Bape
Тот случай, когда даже доска может быть лимитированной

Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу

Вход на вечеринку свободный

Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу

В Москве открылся семейный скейт-парк Bunny Hop

Парк рассчитан на посетителей от двух лет

В Москве открылся семейный скейт-парк Bunny Hop

На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга

Там пройдут бесплатные тренировки с инструкторами, мастер-классы спортсменов и соревнования

На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга

В Марьине появится самый большой в Москве памп-трек

Для тренировок будут доступны четыре кольцевые трассы разного уровня сложности

В Марьине появится самый большой в Москве памп-трек

Команда марки «Рассвет» откроет скейтшоп в районе Арбата

Проект готовят совместно с магазином Kixbox

Команда марки «Рассвет» откроет скейтшоп в районе Арбата

Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького

Организаторы угостят посетителей вафлями и помогут им кастомизировать кеды

Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького

На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов

Мероприятие состоится в ноябре

На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов

В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва»

Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити

В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва»

Пешеходные зоны в Москве хотят сделать свободными от курильщиков и скейтов

Также планируется запретить включать музыку в кафе после 23:00

Пешеходные зоны в Москве хотят сделать свободными от курильщиков и скейтов

В «Авиапарке» открылся магазин Billabong

Это первый монобрендовый магазин марки в России

В «Авиапарке» открылся магазин Billabong

В парках Москвы стартовали бесплатные спортивные занятия

Летом посетители парков смогут заниматься йогой, фитнесом, скандинавской ходьбой, бегом и скейтбордингом

В парках Москвы стартовали бесплатные спортивные занятия

Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции

На площадке работает бесплатная скейт-школа

Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции

В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy

В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах

В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy

В парке Горького 17 мая открывается скейт-парк Vans

На площадке будут проходить занятия по катанию на скейтборде, концерты и кинопоказы

В парке Горького 17 мая открывается скейт-парк Vans

В мае в парке Горького откроется скейт-парк Vans

На территории парка расположатся несколько десятков фигур и рамп для разных уровней подготовки

В мае в парке Горького откроется скейт-парк Vans

Фото ночи: Скейтерский чемпионат в метро В ночь с воскресенья на понедельник на станции московского метро «Воробьёвы горы» прошёл чемпионат Red Bull Skate Underground. Фоторепортаж The Village.

Фото ночи: Скейтерский чемпионат в метро

Люди в городе: Где катаются скейтеры зимой
Люди в городе: Где катаются скейтеры зимой The Village узнал, где московские скейтеры катаются зимой, учитывая, что в городе нет ни одного крытого скейтпарка.
Люди в городе: Где катаются скейтеры зимой

Люди в городе: Где катаются скейтеры зимой
The Village узнал, где московские скейтеры катаются зимой, учитывая, что в городе нет ни одного крытого скейтпарка.

Итоги недели: открытие планетария, проекты реконструкции «Пушкинского», летняя площадка «Флакона» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели: открытие планетария, проекты реконструкции «Пушкинского», летняя площадка «Флакона»

Скейтпарки мечты Обидно бывает в тех случаях, когда вы идете по улице и замечаете тот самый "сладкий" рейл, который находится рядом с очередным офисом. Покататься по нему, конечно, можно, но существует огромный шанс быть пойманным стражами порядка.

Скейтпарки мечты

Bench - стиль улиц Манчестера У модного бренда молодежной street wear одежды Bench лицо отчасти скептическое — самое оно, если тебе не очень много лет и ты еще не лишился способности отчетливо видеть, что творится вокруг. Bench вырос из манчестерского андерграунда 90-х — а Манчестер, знаете ли, всегда был радикальным городом. Никаких сантиментов, никакой подростковой тоски — в городских джунглях мы всё видим, почти...

Bench - стиль улиц Манчестера

Юбилейная Snickers Urbania'10 Десять лет фестиваль SNICKERS® URБANиЯ шествовал по стране, собирая на асфальтированных площадках крупнейших городов России самую продвинутую и активную молодежь страны, каждое лето привозя с собой море драйва и тонны позитива.

Юбилейная Snickers Urbania'10

Новый номер журнала DOCKИ Online - 61 Россия плавится от жары, скейтерский сезон в самом разгаре, а сноубордисты пакуют вещи и сматываются в летние лагеря. Нам тоже не терпелось покинуть офис и побыстрее закончить этот заключительный летний номер.

Новый номер журнала DOCKИ Online - 61

Выставка рисунков на роликовых досках Понятия скейтбординг и исскуство, за последнее десятилетие, стали близки как никогда, особенно зарубежом. Уже никого не удивляют выставки скейтборд фотографов и скейтборд художников, проходящие в знаменитых арт-галереях по всему миру. У нас же такие события пока редкость, но все же, благодаря немногочисленным энтузиастам, наблюдается позитивная тенденция. Ярким примером такой тенденции...

Выставка рисунков на роликовых досках

Июньские этапы Menergy Rookie Challenge 10 В эти выходные в Самаре 5 этапом соревнований Menergy Rookie Challenge среди любителей в дисциплинах skateboarding и bmx, завершатся майские этапы.&nbsp;

Июньские этапы Menergy Rookie Challenge 10

RED BULL MANNY MANIA В мае 2010 в 6 городах России пройдут отборочные этапы Чемпионата мира по скейтбордингу Red Bull Manny Mania 2010, которые дадут возможность каждому райдеру подняться из уличных любителей в профессионалы высочайшего класса и стать в один ряд со своими кумирами на финале мировой серии в августе в Нью-Йорке! 

RED BULL MANNY MANIA

Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60 У нас вышел 60-й номер! Даже не верится, уже десять лет наш журнал документирует историю русского скейтбординга и сноубординга. Время прошло незаметно, а мы по-прежнему занимаемся любимым делом – катаемся и делаем журнал, чтобы объединить людей с общей страстью, будь то скейтбординг или сноубординг. Внимательно следите за анонсами наших юбилейных мероприятий – будет жарко!

Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60

Skateboardanimation Тонна цифровых фотографий, тонна вырезок из журналов, час записи музыки и тонны терпения.

Skateboardanimation

Mountainboard. Летний сноуборд Не раз, проезжая на этой доске по улице, вы услышите фразу типа "Вау, смотри какой скейт!". Да, маунтинборд, или по-другому, "горная доска", ещё не на столько известен, как скейт или сноуборд. Но и намного более популярен, нежели в далёком 1992 году.

Mountainboard. Летний сноуборд

Внимание: Поддельные фингерборды На рынке Украины появились убогие подделки продукции компании Tech Deck, крупнейшего мирового производителя фингербордов, фингерпарков и всевозможных аксессуаров.

Внимание: Поддельные фингерборды

Ёза на Бали - skate!surf!fun! Панк-скейтбордистка, жена известного российского сноубордиста Вити Теймурова, Ира ёза побывала на Бали. Скейт взгляд на остров в отчете Иры о поездке!

Ёза на Бали - skate!surf!fun!

Экстримальный самокат &nbsp;Точное время создания первого самоката не установлено, но его изображения встречаются уже на древних фресках. Первые сведения об изготовлении самоката, относятся к 1761 году, самокат был изготовлен в Германии каретным мастером Михаэлем Касслером. В 1791 году, во Франции, граф де Сиврак изготовил самокат очень похожий на самокат Михаэля Касслера который назвал — «Селярифер».

Экстримальный самокат

Новый номер журнала Доски Online 59 Вышел 59 номер журнала Доски –  первый номер в этом году. 

Новый номер журнала Доски Online 59

Old school скейтбординг в России Не смотря на то, что скейтбординг в России довольно молодой, можно с уверенностью сказать - у нас есть old school! Мы начинали кататься в далеком 92 году, еще на самодельных досках, которые делал на кухне Андрей "Перестрелка" Лавров, траками и колесами занимался я (Денис Мархасин). Заказывал их на секретном авиационном заводе, в то время даже на таком заводе любая подработка только...

Old school скейтбординг в России

Chad Eaton — TIMBER! Считается, что, если у человека есть борода, то он что-то скрывает. Такое недалёкое и поверхностное бытует мнение, хотя и очень и очень живучее. Однако, если взять, к примеру, художника Чада Итона, который и сам с бородой, да такой, что участники ZZ Top нервно курят в сторонке, и рисует на своих картинах сплошь бородатых персонажей, то может показаться, что утверждение про скрытность —...

Chad Eaton — TIMBER!

Вика Сафронова "Не люблю, когда меня называют скейтерша!"

Вика Сафронова

Polaroid коллаж на скейтовой деке Фанат необычных камер, фотограф, художник и&nbsp;дизайнер из&nbsp;Лос-Анджелеса Jeremy Kennedy решил увековечить свою поездку по&nbsp;шоссе номер 1&nbsp;из&nbsp;Лос-Анджелеса в&nbsp;Сан-Франциско. Коллаж из&nbsp;полароидных снимков пальм, неоновых вывесок, пляжей, небоскребов и&nbsp;прочих неотъемлемых символов Калифорнии был зафиксирован несколькими слоями прозрачного лака...

Polaroid коллаж на скейтовой деке

Новый номер журнала Досkи Оnline 58(4) В последнем номере уходящего года журнал "Доски" подводит итоги. В этот непростой для индустрии год было много приятных моментов и событий, но самое главное, что всегда «держало» нашу хрупкую российскую skate&snow индустрию – это люди! Благодаря преданности делу и энтузиазму наших райдеров, скейтеров, фотографов, авторов, партнеров и рекламодателей мы сумели выстоять, и продолжаем...

Новый номер журнала Досkи Оnline 58(4)

VIVA LA BAM Всеми горячо любимый скейтбордист Брэндон Коул "Бэм" Марджера решил добавить еще один род занятий к своему послужному списку (в котором уже числится "актер", "режиссер", "каскадер", "герой видеоигр", "любящий муж" и "простолапочка"), издав в ноябре 2009 свою автобиографию под названием Serious as dog dirt.

VIVA LA BAM

Новый сайт журнала «Доски» Для всех тех кто хотел узнать историю российского сноубординга и скейтбординга, как это было в самом начале пути, журнал Доски запустил свой новый сайт. Наконец отцифрованы архивные материалы и на сайте выложено более 400 постов. Это не просто история журнала Доски (который отметит десятилетие в следующем году) , это история skate & snow России. Наши прорайдеры, наши фотографы, наши...

Новый сайт журнала «Доски»

Tony Hawk Show 09 Еще 30 лет назад вряд ли кто-либо мог подумать, что из ранга отвязного уличного хулиганства скейтбординг превратится в столь масштабное движение, которому откроются двери величественных архитектурных сооружений мира и сердца тысячной толпы. В то же самое время неуверенный в себе американский подросток наверняка не представлял, что когда-нибудь под его именем будет проходить главное...

Tony Hawk Show 09

Защита Protec

Защита Protec

Распродажа сноуборд стаффа

Распродажа сноуборд стаффа

Фингеры, лонгборды, парки, бассейн от Tech Deck в прода Фингерскейт Longboard 99824 - 360 руб.24 дизайна

Фингеры, лонгборды, парки, бассейн от Tech Deck в прода

Сюрпризы от дядюшки Тони 20-21 ноября при поддержке компании Quiksilver Тони Хоук устраивает в&nbsp;Париже невиданный до этого фестиваль скейтбординга, музыки и&nbsp;искусства

Сюрпризы от дядюшки Тони

Взрослые игры Tony Hawk Исторически так сложилось, что не смотря на свою явную доступность миллионам, субкультурные виды спорта не ставят появление новых звезд на поток. Если попросить перечислить имена известных футболистов, каждый из нас легко выдаст не дюжий список игроков. В случае со сноубордингом в голове у простых обывателей худо бедно всплывают Шон Уйат и Трэвис Райс, а скейтбординг хронически и...

Взрослые игры Tony Hawk

Dream spot у каждого человека есть мечта,у катающегося человека зачастую она связана с идеальным трюком,стаффом,спотом

Dream spot

DC SKY WARS: Never seen before DC SKY WARS

DC SKY WARS: Never seen before

Отчет с контеста в Петербурге на Петроградке 28. 06 Гостеприимность - это одно из самых замечательных человеческих качеств. И каждый раз, устраивая контест Rookie Challenge на очередном споте города, мы надеемся встретить именно гостеприимных хозяев. В это воскресенье наши надежды оправдались на тысячу процентов.

Отчет с контеста в Петербурге на Петроградке 28. 06

Креатив в скейтбординге (часть1)
Креатив в скейтбординге (часть1) Наверняка для тех кто шарит в скейтбординге этот пост не станет новостью, но возможно и обратное.
Креатив в скейтбординге (часть1)

Креатив в скейтбординге (часть1)
Наверняка для тех кто шарит в скейтбординге этот пост не станет новостью, но возможно и обратное.

Первый скейт-парк в Африке Людей, которые увлекаются необычным для Уганды спортом, запечатлел фотограф из Швейцарии Яна Гросса (Yann Gross). Фотопроект называется «Kitintale Skate».

Первый скейт-парк в Африке

William Spencer В каждом виде спорте есть люди, которые расширяют его границы. Границы возможного. Для скейтбординга это - количество ступеней, высота гэпов, сложность трюков и прочее. Но так же есть люди, которые расширяют само понятия спорта. Показательна история прыжков в высоту - Роберт Гуч в 1859 году изобрел всем известный способ прыжка - "ножницы", чем отодвинул предел человеческих возможностей...

William Spencer

Kwin mag выпуск 6 А вот и новый номер Kwin!

Kwin mag выпуск 6

Globe Cruiser Boards. Коллекция лонгбордов Лето не&nbsp;за горами. А&nbsp;самый актуальный тренд этого лета&nbsp;— фанборды. Перед вами коллекция лонгбордов от&nbsp;одного из&nbsp;самых сильный скейтбрендов планеты.

Globe Cruiser Boards. Коллекция лонгбордов

DEVO-люция от Globe DEVO и GLOBE на защите авиапассажиров!

DEVO-люция от Globe

Адвокат от экстрима С самого начала цель создания марки Element Eden была намного глубже, чем просто женская линия скейтбренда. И важность этого остается в приоритете и сейчас. Здесь уже был пост про художников, работающих с этой маркой. В связи с последними новостями, думаем не грех напомнить.

Адвокат от экстрима

Element Skateboards представляет книгу Made For Skate Компания Element представляет «Made for Skate» - книгу, о которой отзываются как о наиболее исчерпывающем издании об истории обуви для скейтборда. 

Element Skateboards представляет книгу Made For Skate

«Labyrinth Of mind» – русский скейт-арт Скорее всего, многие из тех, кто регулярно посещает наш сайт, уже в курсе того, что «Сквот» запустил новый проект под названием «SkvotАrt». Если коротко описать главные идеи проекта, то они заключаются в следующем, мы хотим показать, что скейтбординг – это культура и искусство, это объединение райдеров, художников, фотографов, операторов, в общем, людей с разными интересами и взглядами...

«Labyrinth Of mind» – русский скейт-арт

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ