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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пятеро фигурантов дела о драке на Хованском кладбище вышли на свободу

Им пересчитали сроки по новому закону о СИЗО

Пятеро фигурантов дела о драке на Хованском кладбище вышли на свободу

В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки

Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки

В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки

Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище

Арест продлится до 26 июля

Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище

Названа новая версия причин побоища на Хованском кладбище

По словам самих фигурантов дела, потасовка началась из-за некачественно выполненных работ по благоустройству одного из захоронений

Названа новая версия причин побоища на Хованском кладбище

После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы

Комплексную проверку проведёт прокуратура

После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы