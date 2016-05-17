Пятеро фигурантов дела о драке на Хованском кладбище вышли на свободу
Им пересчитали сроки по новому закону о СИЗО
В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки
Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки
Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище
Арест продлится до 26 июля
Названа новая версия причин побоища на Хованском кладбище
По словам самих фигурантов дела, потасовка началась из-за некачественно выполненных работ по благоустройству одного из захоронений
После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы
Комплексную проверку проведёт прокуратура