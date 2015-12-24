Угроза блокировки Facebook, «В мире животных» без Дроздова и новый альбом Дрейка Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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