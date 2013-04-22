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Планы на выходные: 26−28 апреля
Выходные в городе
Планы на выходные: 26−28 апреляСубботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
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Планы на выходные: 26−28 апреля
Выходные в городе

Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.

События недели: Фестиваль «Другое кино», субботник The Village и репетиции парада
События недели
События недели: Фестиваль «Другое кино», субботник The Village и репетиции парадаДайджест городских событий этой недели: фестиваль молодой кухни Omnivore, выставки Жоана Миро и Алисы Порет и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Фестиваль «Другое кино», субботник The Village и репетиции парада
События недели

События недели: Фестиваль «Другое кино», субботник The Village и репетиции парада Дайджест городских событий этой недели: фестиваль молодой кухни Omnivore, выставки Жоана Миро и Алисы Порет и ещё несколько событий из календаря The Village.