Фильмы недели: «Марта Марси Мэй Марлен», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Все любят китов», «На грани» Сегодня в российский прокат выходит умная инди-драма с младшей сестрой Олсен, триллер про мужчину на подоконнике и две экранизации реальных событий — интрижки Мэрилин Монро и спасения китов на Аляске.