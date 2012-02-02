«МАРТА МАРСИ МЭЙ МАРЛЕН»

MARTHA MARCY MAY MARLEN Режиссер: Шон Дуркин

В главных ролях: Элизабет Олсен, Кристофер Эбботт, Брэйди Корбет, Хью Дэнси, Мария Дицциа, Джулия Гарнер, Джон Хоукс

Американская драма о побеге девушки из секты, взявшая приз за режиссуру на «Сандэнсе» и триумфально идущая на мировых кинофестивалях. «Марта Марси Мэй Марлен» — двойной дебют. Это одновременно первый фильм режиссера Дуркина и первая роль младшей из сестер Олсен, стремительно вырвавшейся из тени близняшек Эшли и Мэри-Кейт.

Заплаканная и напуганная барышня с рюкзаком звонит из придорожной телефонной будки старшей сестре, с которой они не общались два года. Все это время она, удрав из дома без предупреждения, провела в странной секте в американской глуши. На первый взгляд все выглядело идиллически: потерянные подростки под руководством харизматичного лидера с усами жили на ферме, питались органикой и вечерами поигрывали на гитаре. Правда, лидер любил напоить их снотворным и насиловать, потом все и вовсе стало превращаться в банду Чарльза Мэнсона. Эти подробности накатывают на Марси (она же Марта, Мэй и Марлен) и зрителя флешбэками, постепенно стирая грань между реальным и вымышленным, прошлым и настоящим. К тому же на приозерной вилле сестры героиня опять попадает в игру по чужим правилам — только на этот раз установленным буржуазной родственницей и ее мужем. Фильм об утрате собственной личности и подавлении взрослыми снят и разыгран так тонко и мастерски, что сложно поверить, что его главные звезды — режиссер и актриса — делают это впервые.



БЕТСИ ШАРКИ БЕТСИ ШАРКИ

Кинокритик

Los Angeles Times

«"Марта Марси Мэй Марлен" с пугающе бесстрашной Элизабет Олсен в роли всех этих "М" — сложносочиненное название, идеально подходящее этому восхитительно непростому фильму. Можно назвать его драмой о разрушительном влиянии секты на неокрепшую девушку, которой он тоже является. Но на самом деле сценарист и режиссер Шон Дуркин сделал экзистенциальный триллер про самоидентичность, про то, сколь далеки мы от полного понимания, кем мы по сути являемся».

«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН»

MY WEEK WITH MARILYN Режиссер: Саймон Кертис

В главных ролях: Мишель Уильямс, Кеннет Брэна, Эдди Редмэйн, Джуди Денч, Джулия Ормонд, Пип Торренс, Эмма Уотсон, Джеральдин Сомервилль, Майкл Кичен



Основанный на реальных событиях (и мемуарах их участника) фильм про одну легкомысленную неделю из жизни Мэрилин Монро. Американская звезда приезжает в Лондон на съемки «Принца и танцовщицы» — на беду, помощником режиссера там служит обаятельный юный британский аристократ.

Колин Кларк, юноша из хорошей британской семьи, в 1956 году устроился помрежем «Принца и танцовщицы» с американской звездой Монро и англичанином Лоуренсом Оливье в главных ролях. Сюжет этой комедии о мезальянсе наследного принца и хористки из кабаре вдруг начал неожиданным образом воплощаться в реальность: спровадив со съемочной площадки мужа Артура Миллера, Монро отправилась с юным Кларком обозревать окрестности, и сердца обоих забились чаще. Эта короткая, но киногеничная история в жизни Монро была лишь одним эпизодом; а вот Кларк написал по ее мотивам две книги — по одной сам снял телефильм, вторую экранизировали сейчас, десять лет спустя его смерти. И, надо сказать, довольно правдоподобно: в роли великих актеров прошлого выходят не менее значимые фигуры настоящего (к примеру, Джуди Денч играет Сибил Торндайк, Джулия Ормонд — Вивьен Ли). Правда, англичанина Оливье изображает ирландец Брэна, а поп-звезду Монро — героиня американских независимых кинолент Мишель Уильямс из «Голубого Валентина» и «Обхода Мика».







РОДЖЕР ЭБЕРТ Кинокритик

Chicago Sun Times «Фильм выглядит честной и дословной реконструкцией того, как снималось кино в те времена. Но это не особенно важно. Даже все, что происходит в течение этой знаменитой недели, не играет особой роли. Что здесь действительно первостепенно — так это актерское мастерство Мишель Уильямс. Она возрождает столько образов Мэрилин — публичных и тайных, реальных и выдуманных. Никто из нас не знал Монро, но легко поверить, что именно такой она и была. Более того, перед нами — роль вполне оскаровского калибра».

«ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»

BIG MIRACLE Режиссер: Кен Куопис

В главных ролях: Дрю Бэрримор, Джон Красински, Дермот Малруни, Тед Дэнсон, Стивен Рут, Винесса Шоу, Тим Блейк Нельсон



Еще одна трогательная история, основанная на реальных событиях. Экранизация книги «Спасая китов» про Операцию «Прорыв» 1988 года — о том, как простые американские люди и пресса спасли трех серых китов с помощью советского ледокола. Более того, семейство китовых здесь выручает Дрю Бэрримор.

7 октября 1988 года охотник обнаружил недалеко от побережья Аляски трех серых китов, попавших в западню льда. Вооружившись бензопилой и поддержкой местных деревенских жителей, он попытался спасти семейство, но безуспешно. Через неделю на проблему обратила внимание американская пресса; экологи начали взывать к государству; то не придумало ничего лучше, как обратиться за помощью к не особенно дружелюбному Советскому Союзу. Довольно драматичную историю (китов в реальности сильно поранили, младший погиб, а спасательная операция обошлась США в миллион) режиссер Кен Куопис (автор ситкомов и фильма «Обещать — не значит жениться») экранизирует в душеспасительном ключе и не без юмора. Вдобавок на фоне основного сюжета с идеологической и экологической моралью разворачивается история любви эколога и госслужащего (Дрю Бэрримор и Джон Красински), объединенных общим делом.



ДЖАСТИН ЧАНГ Кинокритик

Variety

«"Китовая история" рейгановской эпохи рассказана здесь широкими, простоватыми и умеренно воодушевляющими штрихами. Это фильм для семейного просмотра о том, как массмедиа, войска и в итоге лидеры мировых держав объединились в борьбе за жизнь семейства китообразных, застрявшего в северозападных арктических льдах. При этом на сюжет как снежный ком накручиваются тонкие сатирические детали, второстепенные сюжетные линии и шутливые приметы восьмидесятых».

«НА ГРАНИ»

MAN ON A LEDGE Режиссер: Асгер Лет

В главных ролях: Сэм Уортингтон, Элизабет Бэнкс, Джейми Белл, Энтони Маки, Генезис Родригез, Эд Харрис



Голливудский дебют Асгера Лета — сына знаменитого датского режиссера Йоргена Лета, о заслугах которого более-менее широкая публика знает из фильма-проекта фон Триера «Пять препятствий». Вопреки поговорке про яблочко Асгер Лет взялся за режиссуру не с интеллектуальной артхаусной историей, а с крепко сбитым триллером по-американски.

Хорошо одетый мужчина регистрируется в дорогом нью-йоркском отеле, просит номер повыше и с видом получше, заказывает туда шампанского, открывает окно и вылезает на карниз с явно суицидальными целями. Здание оцепляют, внизу собираются зеваки и копы, герой соглашается общаться только с психологом, которая за месяц до этого не смогла отговорить экс-полицейского прыгнуть с Бруклинского моста. Быстро выясняется, что он тоже бывший коп, против которого выдвинули ложное обвинение. Чего не знают спасатели — так это того, что весь трюк с подоконником придуман как отвлекающий маневр: самое интересное происходит в это же время в соседнем здании. «На грани» сравнивают с образцами жанра вроде «Друзей Оушена», и в этом сравнении он не сильно проигрывает, особенно учитывая актерский состав. Герой боевиков Уортингтон, собственно, исполняет ту самую роль подставного главного лица — здесь гораздо интереснее смотреть на англичанина Джейми Белла в роли его брата и на злодея-бизнесмена в исполнении Эда Харриса, не говоря уж об исполнительницах женских ролей.