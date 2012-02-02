Фильмы недели: «Марта Марси Мэй Марлен», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Все любят китов», «На грани» Сегодня в российский прокат выходит умная инди-драма с младшей сестрой Олсен, триллер про мужчину на подоконнике и две экранизации реальных событий — интрижки Мэрилин Монро и спасения китов на Аляске.
«МАРТА МАРСИ МЭЙ МАРЛЕН»
Заплаканная и напуганная барышня с рюкзаком звонит из придорожной телефонной будки старшей сестре, с которой они не общались два года. Все это время она, удрав из дома без предупреждения, провела в странной секте в американской глуши. На первый взгляд все выглядело идиллически: потерянные подростки под руководством харизматичного лидера с усами жили на ферме, питались органикой и вечерами поигрывали на гитаре. Правда, лидер любил напоить их снотворным и насиловать, потом все и вовсе стало превращаться в банду Чарльза Мэнсона. Эти подробности накатывают на Марси (она же Марта, Мэй и Марлен) и зрителя флешбэками, постепенно стирая грань между реальным и вымышленным, прошлым и настоящим. К тому же на приозерной вилле сестры героиня опять попадает в игру по чужим правилам — только на этот раз установленным буржуазной родственницей и ее мужем. Фильм об утрате собственной личности и подавлении взрослыми снят и разыгран так тонко и мастерски, что сложно поверить, что его главные звезды — режиссер и актриса — делают это впервые.
«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН»
Колин Кларк, юноша из хорошей британской семьи, в 1956 году устроился помрежем «Принца и танцовщицы» с американской звездой Монро и англичанином Лоуренсом Оливье в главных ролях. Сюжет этой комедии о мезальянсе наследного принца и хористки из кабаре вдруг начал неожиданным образом воплощаться в реальность: спровадив со съемочной площадки мужа Артура Миллера, Монро отправилась с юным Кларком обозревать окрестности, и сердца обоих забились чаще. Эта короткая, но киногеничная история в жизни Монро была лишь одним эпизодом; а вот Кларк написал по ее мотивам две книги — по одной сам снял телефильм, вторую экранизировали сейчас, десять лет спустя его смерти. И, надо сказать, довольно правдоподобно: в роли великих актеров прошлого выходят не менее значимые фигуры настоящего (к примеру, Джуди Денч играет Сибил Торндайк, Джулия Ормонд — Вивьен Ли). Правда, англичанина Оливье изображает ирландец Брэна, а поп-звезду Монро — героиня американских независимых кинолент Мишель Уильямс из «Голубого Валентина» и «Обхода Мика».
«Фильм выглядит честной и дословной реконструкцией того, как снималось кино в те времена. Но это не особенно важно. Даже все, что происходит в течение этой знаменитой недели, не играет особой роли. Что здесь действительно первостепенно — так это актерское мастерство Мишель Уильямс. Она возрождает столько образов Мэрилин — публичных и тайных, реальных и выдуманных. Никто из нас не знал Монро, но легко поверить, что именно такой она и была. Более того, перед нами — роль вполне оскаровского калибра».
«ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
7 октября 1988 года охотник обнаружил недалеко от побережья Аляски трех серых китов, попавших в западню льда. Вооружившись бензопилой и поддержкой местных деревенских жителей, он попытался спасти семейство, но безуспешно. Через неделю на проблему обратила внимание американская пресса; экологи начали взывать к государству; то не придумало ничего лучше, как обратиться за помощью к не особенно дружелюбному Советскому Союзу. Довольно драматичную историю (китов в реальности сильно поранили, младший погиб, а спасательная операция обошлась США в миллион) режиссер Кен Куопис (автор ситкомов и фильма «Обещать — не значит жениться») экранизирует в душеспасительном ключе и не без юмора. Вдобавок на фоне основного сюжета с идеологической и экологической моралью разворачивается история любви эколога и госслужащего (Дрю Бэрримор и Джон Красински), объединенных общим делом.
«НА ГРАНИ»
Хорошо одетый мужчина регистрируется в дорогом нью-йоркском отеле, просит номер повыше и с видом получше, заказывает туда шампанского, открывает окно и вылезает на карниз с явно суицидальными целями. Здание оцепляют, внизу собираются зеваки и копы, герой соглашается общаться только с психологом, которая за месяц до этого не смогла отговорить экс-полицейского прыгнуть с Бруклинского моста. Быстро выясняется, что он тоже бывший коп, против которого выдвинули ложное обвинение. Чего не знают спасатели — так это того, что весь трюк с подоконником придуман как отвлекающий маневр: самое интересное происходит в это же время в соседнем здании. «На грани» сравнивают с образцами жанра вроде «Друзей Оушена», и в этом сравнении он не сильно проигрывает, особенно учитывая актерский состав. Герой боевиков Уортингтон, собственно, исполняет ту самую роль подставного главного лица — здесь гораздо интереснее смотреть на англичанина Джейми Белла в роли его брата и на злодея-бизнесмена в исполнении Эда Харриса, не говоря уж об исполнительницах женских ролей.
СТАНИСЛАВ Ф. РОСТОЦКИЙ
Кинокритик,
«Это практически безупречное caper movie, то есть фильм, где зритель смотрит на картину преступления (чаще всего не связанного с насилием) глазами людей, его совершающих, дотошная инструкция по эксплуатации хитроумной грабительской техники и одновременно эффектный психологический этюд, шахматная партия, в которой каждый следующий ход может оказаться последним. Сюжетный механизм работает как недремлющий брегет, сердце замирает в точно отведенных для этого местах, а когда интрига начинает казаться чрезмерно мудреной, в дело вступают старые добрые трюки вроде прыжков с этажа на этаж».
Комментарии
Марта Марси Мэй Марлен, по всей видимости, показывать в россии не будут. вопрос - почему?
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