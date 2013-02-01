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Отказ МТС от знаменитостей, планы Nokia и миллион долларов долгожителям
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Отказ МТС от знаменитостей, планы Nokia и миллион долларов долгожителям Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Лучшие стартапы России, борьба с подделками и новый рекорд на Indiegogo
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Лучшие стартапы России, борьба с подделками и новый рекорд на Indiegogo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Истории
Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контрольГлавный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.
Истории
Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль Главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.
Новости
Партнёр Мильнера по DST Александр Тамас создаёт собственную компанию
Инвестиционный фонд Тамаса будет называться Vy Capital
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