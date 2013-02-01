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Новости

Отказ МТС от знаменитостей, планы Nokia и миллион долларов долгожителям

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Отказ МТС от знаменитостей, планы Nokia и миллион долларов долгожителям Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Лучшие стартапы России, борьба с подделками и новый рекорд на Indiegogo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Лучшие стартапы России, борьба с подделками и новый рекорд на Indiegogo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль
Истории
Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контрольГлавный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.
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Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль
Истории

Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль Главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.

Новости

Партнёр Мильнера по DST Александр Тамас создаёт собственную компанию

Инвестиционный фонд Тамаса будет называться Vy Capital

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Новости

Партнёр Мильнера по DST Александр Тамас создаёт собственную компанию Инвестиционный фонд Тамаса будет называться Vy Capital