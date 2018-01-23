Реакция
The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦПБлаготворительную акцию запустил проект «Доброшрифт»
Реакция
The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦП Благотворительную акцию запустил проект «Доброшрифт»
Новости
Программист с ДЦП Иван Бакаидов попросил отдавать фондам столько, сколько он проедет на велосипеде
Его подписчики уже начали жертвовать деньги хоспису «Дом с маяком»
Новости
Программист с ДЦП Иван Бакаидов попросил отдавать фондам столько, сколько он проедет на велосипеде Его подписчики уже начали жертвовать деньги хоспису «Дом с маяком»
Новости
Программист с ДЦП Иван Бакаидов проведет встречу в пространстве Nol
Он расскажет, как за ним гнались военные и что он думает о сексе с волонтерами
Новости
Программист с ДЦП Иван Бакаидов проведет встречу в пространстве Nol Он расскажет, как за ним гнались военные и что он думает о сексе с волонтерами
Новости
В «Лавке радостей» пройдут бесплатные фотосессии за пожертвование детям
Фотографировать будут молодые профессионалы из Москвы и Петербурга
Новости
В «Лавке радостей» пройдут бесплатные фотосессии за пожертвование детям Фотографировать будут молодые профессионалы из Москвы и Петербурга
Личный опыт
Гик с ДЦП — о сексе, наркотиках и выступлении в ООН19-летний инвалид первой группы разрушает стереотипы
Личный опыт