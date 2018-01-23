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The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦП
Реакция
The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦПБлаготворительную акцию запустил проект «Доброшрифт»
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The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦП
Реакция

The Village сменил логотип на сайте и в соцсетях в поддержку детей с ДЦП Благотворительную акцию запустил проект «Доброшрифт»

Новости

Программист с ДЦП Иван Бакаидов попросил отдавать фондам столько, сколько он проедет на велосипеде

Его подписчики уже начали жертвовать деньги хоспису «Дом с маяком»

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Новости

Программист с ДЦП Иван Бакаидов попросил отдавать фондам столько, сколько он проедет на велосипеде Его подписчики уже начали жертвовать деньги хоспису «Дом с маяком»

Новости

Программист с ДЦП Иван Бакаидов проведет встречу в пространстве Nol

Он расскажет, как за ним гнались военные и что он думает о сексе с волонтерами

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Новости

Программист с ДЦП Иван Бакаидов проведет встречу в пространстве Nol Он расскажет, как за ним гнались военные и что он думает о сексе с волонтерами

Новости

В «Лавке радостей» пройдут бесплатные фотосессии за пожертвование детям

Фотографировать будут молодые профессионалы из Москвы и Петербурга

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Новости

В «Лавке радостей» пройдут бесплатные фотосессии за пожертвование детям Фотографировать будут молодые профессионалы из Москвы и Петербурга

Гик с ДЦП — о сексе, наркотиках и выступлении в ООН
Личный опыт

Гик с ДЦП — о сексе, наркотиках и выступлении в ООН19-летний инвалид первой группы разрушает стереотипы

Личный опыт

Гик с ДЦП — о сексе, наркотиках и выступлении в ООН 19-летний инвалид первой группы разрушает стереотипы